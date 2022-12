Actorul Stephen Greif, cunoscut pentru rolul din serialul ”The Crown”, a murit

Actorul britanic Stephen Greif, care a apărut în serialele Blake's 7 şi The Crown, a murit la vârsta de 78 de ani, au anunţat reprezentanţii acestuia, potrivit DPA.

Stephen Greif a avut o carieră bogată în teatru şi în televiziune, unde a mai apărut în serialele Doctors, Coronation Street şi EastEnders.

Decesul actorului britanic a fost anunţat printr-o declaraţie publicată online de agenţia de impresariat şi management artistic Michelle Braidman Associates. Cu mare tristeţe anunţăm moartea minunatului nostru client Stephen Greif, se afirmă în comunicat. Cariera lui extinsă a inclus numeroase roluri în televiziune şi teatru, pe scene precum National Theatre, RSC şi West End. Îi vom simţi lipsa, iar gândurile noastre merg către familie şi prieteni, se mai precizează în comunicat.

Stephen Greif, născut în oraşul Sawbridgeworth, comitatul Hertfordshire, a absolvit Academia Regală de Artă Dramatică, după care a făcut parte din echipa de actori a National Theatre Company, precum şi a teatrelor Old Vic şi Southbank. După ce a jucat în mai multe producţii teatrale în anii 1960 şi începutul anilor 1970, a făcut tranziţia către televiziune odată cu rolul comandantului spaţial Travis în serialul BBC Blake's 7. Serialul a fost difuzat în perioada 1978-1981, iar Greif i-a avut colegi de distribuţie pe Gareth Thomas, Paul Darrow, Michael Keating şi Sally Knyvette. Stephen Greif a mai interpretat rolul lui Harry Fenning în trei sezoane ale serialului Citizen Smith, cel al lui Signor Donato în Casanova şi comandantul John Shepherd în Shoot On Sight. L-a portretizat și pe Sir Bernard Weatherill, preşedintele Camerei Comunelor, în cel de-al patrulea sezon al serialului The Crown, difuzat în 2020, notează Agerpres.

