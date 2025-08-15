Accident pe A3 București - Ploiești. Trafic blocat. ”Așteptăm de o oră fără a ne mișca un metru”

Un accident a blocat complet circulația pe A3, în această dimineață.

”Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că pe autostrada A3 București-Ploiești, la kilometrul 14, pe sensul de mers spre Ploiești, în zona localității Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov, a avut loc un accident rutier între trei autovehicule, soldat cu rănirea unei persoane.

Traficul rutier este oprit pe sensul de mers spre Ploiești și se estimează reluarea normală a circulației după ora 09:00” anunță Poliția Română.

Pe grupul de Facebook ”InfoTrafic București și Ilfov”, un internaut scris, în urmă cu câteva minute: ”De evitat intrarea pe autostradă A3, posibil accident, așteptăm de aproximativ o oră fără a ne mișca un metru”, publicând mai multe imagini.

