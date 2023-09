Accident mortal, în Tulcea, provocat de un șofer băut și cu permisul de conducere anulat

Un bărbat care se deplasa într-un cărucior special pe DN22/E87, în localitatea Smârdan (Tulcea), a fost accidentat mortal de un șofer care se afla sub influența alcoolului și care avea dreptul de a conduce anulat, transmite IPJ Tulcea, scrie Agerpres.



”La data de 23 septembrie, în jurul orei 15,30, un bărbat a sesizat prin SNUAU 112 că pe DN22/E87, la km 94-95, în localitatea Smârdan, a avut loc un accident rutier, soldat cu o victimă. La faţa locului s-au deplasat un echipaj din cadrul Serviciului Rutier, un specialist criminalist şi o ambulanţă, care a constatat decesul unui bărbat”, a informat IPJ Tulcea.



Potrivit sursei, din primele cercetări a reieşit că bărbatul decedat se deplasa pe carosabil cu un cărucior pentru persoane cu dizabilităţi locomotorii, fiind acroşat din spate de către un autoturism.



Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest, care a indicat valoarea de 0,64 mg/l alcool pur în aerul expirat.



Totodată, în urma verificărilor efectuate în baza de date, a reieşit faptul că bărbatul are dreptul de a conduce anulat.



Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat instanţei de judecată cu propunere legală.



Poliţiştii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ucidere din culpă, conducerea unui vehicul fără permis de conducere şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului, urmând ca, în cursul cercetărilor, să se stabilească împrejurările în care s-a produs acest tragic accident rutier, mai arată sursa citată.

Potrivit Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române traficul s-a desfăşurat îngreunat pe DN 22 între localităţile Măcin şi Smârdan, judeţul Tulcea, reluarea circulației în condiții normale la câteva ore după accident, perioadă în care au fost efectuate împrejurările în care a avut loc evenimentul tragic.

