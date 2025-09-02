Accident grav pe A1: Trei persoane au murit

Trei persoane au fost declarate decedate în urma unui accident produs pe A1, marți după-amiază.

Trei persoane au decedat, marți după-amiază, în urma unui accident rutier care s-a produs pe autostrada A1 la ieșirea din Boița.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Sibiu, în accident au fost implicate o autocisternă (fără încărcătură) și o autoutilitară.

Trei morți și un rănit în urma accidentului

„Din nefericire, trei persoane de sex masculin prezintă leziuni incompatibile cu viața, medicul declarând decesul acestora”, a transmis sursa citată.

„O altă persoană, un bărbat de 49 de ani, a fost asistată la fața locului, dar refuză transportul la spital. Un echipaj ISU a mai asistat o persoană, care de asemenea a refuzat transportul la spital”, a informat Serviciul de Ambulanță Sibiu.

