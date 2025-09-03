Accident grav între un autocar și un autoturism, în Botoșani. Două persoane au murit, iar alte 19 au fost afectate

Un accident mortal cu 21 de persoane implicate a avut loc între un autocar și un autoturism, în Botoșani. Două persoane au decedat, iar alte trei sunt în stop cardio-respirator. A fost activat Planul Roșu.

UPDATE: „Două persoane, de 29 şi 50 de ani, au fost declarate decedate. Se continuă resuscitarea pentru cea de-a treia”, a arătat ISU Botoşani.

Un grav accident rutier a avut loc miercuri dimineața, pe DN 24C, între localitățile Românești și Dămideni, județul Botoșani. În coliziune au fost implicate un autocar și un autoturism, iar bilanțul este dramatic: 21 de persoane au fost afectate, iar două dintre ele și-au pierdut viața pe loc. Alte trei victime se află în stop cardio-respirator, medicii efectuând manevre de resuscitare.

Planul Roșu, activat în județul Botoșani

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Botoșani, în microbuz se aflau 17 persoane, iar în autoturism patru. Șapte dintre acestea au fost descarcerate de echipajele de intervenție, patru din autoturism și trei din microbuz.

La fața locului au fost mobilizate importante forțe de intervenție: o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare, o unitate de terapie intensivă mobilă, trei ambulanțe SMURD, o autospecială pentru transportul victimelor multiple, precum și patru ambulanțe ale Serviciului Județean de Ambulanță.

Având în vedere numărul mare al victimelor și gravitatea situației, autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție la nivelul județului Botoșani. Acesta presupune suplimentarea resurselor medicale și coordonarea integrată a echipelor de salvare pentru gestionarea eficientă a situației.

Ancheta privind cauzele producerii accidentului este în desfășurare. Polițiștii urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs tragedia.

