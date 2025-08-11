Accident grav în drum spre mare. Șapte mașini, implicate/ Titi Aur: Acești șmecheri creează stres

O persoană a fost rănită, luni, în urma unui accident rutier produs pe autostrada A2 Bucureşti - Constanţa, în zona localităţii Vâlcelele, judeţul Călăraşi, în care au fost implicate şapte maşini, a informat Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române.



Victima a fost transportată la spital.



Circulaţia a fost oprită timp de o oră pe direcţia Bucureşti - Constanţa.

Titi Aur, specialist în conducere defensivă, a abordat subiectul condusului pe autostradă, în cadrul emisiunii DC Conducem, unde a făcut o comparație între șoferii din țările vest-europene, care nu pun presiune pe cei din față, și șoferii din România.

”Sunt multe mașini care merg cu 100, maxim 110 km/h pe banda 1, fiind rezervată pentru cei care merg cu astfel de viteze, în timp ce banda 2 e rezervată pentru cei care merg cu 150 - 160 km/h. Asta înseamnă că eu și cei ca mine, care vrem să mergem la viteze normală, nu avem loc. Atunci, fie sunt certat de cei de pe banda 2, fie trebuie să mă bag pe banda 1 frânând.

”Nu știm să circulăm pe autostradă și sunt acești șmecheri care creează stres”

Cei care vin tare nu au răbdare. Mulți mi-au spus că ce, că și atunci când te duci afară sunt unii care merg tare pe banda 2. Da, dar sunt civilizați. Atâta timp când banda 1 e ocupată, iar eu sunt pe banda 2 cu viteza legală, acei șoferi care vor să circule mai tare stau la o distanță rezonabilă și corectă în spate până când și eu am loc să intru pe banda de viteză mai mică. Nu vine să pună presiune și să dea flash-uri că trebuie să treacă” a subliniat specialistul în conducere defensivă.

”Dacă eu merg cu 130 km/h și banda 1 e ocupată, cel din spate, când vine și dă flash-uri, îmi transmite următorul lucru: Eu sunt șmecher, vreau să trec, tu trebuie să frânezi, să reduci la 110 km/h și să intră pe banda 1. Este anormal. Dacă s-ar întâmpla o dată, ai zice că s-a întâmplat, dar se întâmplă de multe ori. Devine stresant să mergi pe autostradă. (...) Nu știm să circulăm pe autostradă și sunt acești șmecheri care creează stres“, a mai precizat Titi Aur.

