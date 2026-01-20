€ 5.0929
DCNews Stiri Accident feroviar grav în Chiajna: Un bărbat de 30 de ani, extras inconștient din mașină și transportat la spital
Data publicării: 23:01 20 Ian 2026

Accident feroviar grav în Chiajna: Un bărbat de 30 de ani, extras inconștient din mașină și transportat la spital
Autor: Andrei Itu

accident bebelus Foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

 Bărbatul de 30 de ani care se afla în maşina lovită de un tren în Chiajna, marți seară, a fost extras din mașină.

Bărbatul a fost scos din autovehicul în stare de inconştienţă şi a fost apoi predat echipajului de prim ajutor pentru a fi transportat la spital.

Scurgeri de combustibil din maşina lovită

Poliţiştii au instituit un perimetru de 150 de metri la locul accidentului întâmplat, marţi seară, între un tren şi un autoturism în localitatea Chiajna, după ce au constatat scurgeri de combustibil din maşina lovită.

Centrul Infotrafic al IGPR transmite că pe Magistrala Bucureşti - Jilava, la kilometrul feroviar 68+900, în localitatea Chiajna, judeţul Ilfov, trenul 900427 care circula între Domneşti şi Chiajna a lovit o mașină care era răsturnată pe calea ferată.

Circulaţia feroviară este oprită

"Circulaţia feroviară este oprită pe firul 2, respectiv Domneşti - Chiajna, pentru descarcerarea persoanei şi efectuarea cercetării locului faptei", precizează Centrul Infotrafic.

Şi circulaţia rutieră este oprită pe ambele sensuri de mers pe strada Doamna Chiajna, la trecerea la nivel cu calea ferată.

Se facă cercetări pentru stabilirea cauzelor şi împrejurărilor producerii accidentului feroviar, notează Agerpres.

