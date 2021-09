Acatist pentru izbăvirea de boală. Rugăciunile către Iisus Hristos

Rugaciunile incepatoare:



In numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh. Amin



Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie!



Imparate ceresc, Mangaietorule, Duhul adevarului, Care pretutindeni esti si toate le plinesti, Vistierul bunatatilor si Datatorule de viata, vino si Te salasluieste intru noi si ne curateste de toata intinaciunea si mantuieste, Bunule, sufletele noastre.



Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi.

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh, si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.



Preasfanta Treime, miluieste-ne pe noi. Doamne, curateste pacatele nostre, Stapane, iarta faradelegile noastre; Sfinte, cerceteaza si vindeca neputintele noastre, pentru numele Tau.



Doamne miluieste, Doamne miluieste, Doamne miluieste.



Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh, si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.



Tatal nostru, Carele esti in ceruri, sfinteasca-se numele Tau, vie imparatia Ta, faca-se voia Ta, precum in cer asa si pe pamant. Painea noastra cea spre fiinta da-ne-o noua astazi. Si ne iarta noua greselile noastre, precum si noi iertam gresitilor nostri. Si nu ne duce pe noi in ispita, ci ne izbaveste de cel viclean. Ca a Ta este Imparatia si puterea si slava, acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.



Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ma pe mine pacatosul!



Pentru rugaciunile Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu, ale Sfintilor Parintilor nostri si ale tuturor Sfintilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ne pe noi. Amin.



Condacele si Icoasele



Condacul 1:



Miluieste-l, Iubitorule de oameni, pe robul Tau care patimeste, aratandu-i mila Ta cea nemasurata. Da-i lui putere sa se ridice din patul durerii si sa se roage Tie impreuna cu noi, cei cu sufletele slabite de patimi, dar insetate de tamaduirea Ta: Iisuse preadulce, Doctorul sufletelor si al trupurilor noastre, miluieste-ne!



Icosul 1:



Doamne, Cel ce ai zis ca nu cei sanatosi au nevoie de doctor, ci cei bolnavi, primind smerita noastra rugaciune care se aduce Tie cu zdrobire de inima, vino cu puterea Ta cea tamaduitoare si alina durerile robului Tau care se afla in mare suferinta, trimitand peste noi harul Tau cel curatitor, ca sa strigam:



Iisuse, Fiul lui David, miluieste-ne;

Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ne;

Iisuse, Cel ce ai venit in lume pentru cei pacatosi si bolnavi, miluieste-ne;

Iisuse, Care din dragoste pentru neamul omenesc ai primit a Te rastigni, miluieste-ne;

Iisuse, Cel ce ai luat asupra Ta durerile noastre, miluieste-ne;

Iisuse, intarirea, scaparea si izbavirea noastra, miluieste-ne;

Iisuse preadulce, Doctorul sufletelor si al trupurilor noastre, miluieste-ne!



Condacul al 2-lea:



"Sa cinstim boala care este insotita de sfintenie si sa-i cinstim pe cei ale caror suferinte i-au dus la biruinta, caci poate intre acesti bolnavi se ascunde un nou Iov”, a grait Sfantul Grigorie Cuvantatorul-de-Dumnezeu; noi, laudandu-L pe Dumnezeu care incununeaza rabdarea celor ce duc fara cartire crucea bolii si care ii ridica pe cei cazuti in deznadejde, Ii cantam: Aliluia!



Icosul al 2-lea:



Doamne, Iisuse Hristoase, Cel ce ai spus ca pana si perii capului ne sunt numarati, Care nu lasi sa vina asupra noastra dureri si necazuri mai mari decat putem duce, care odata cu incercarile ne trimiti si puterea de a le face fata, Cel ce vezi ca de multe ori slabiciunea firii noastre ne impiedica sa simtim ajutorul Tau, primeste si putina noastra rugaciune:



Iisuse, Care dai celor ce poarta crucea bolii nadejdea in puterea Ta si nu in puterile firii, miluieste-ne;

Iisuse, Care celor ispititi le daruiesti muceniceasca rabdare, ca sa nu huleasca Numele Tau, miluieste-ne;

Iisuse, ca sa ne invrednicim de cununa si nu de osanda, miluieste-ne;

Iisuse, Cel ce ne-ai indemnat sa ii cercetam pe bolnavi, miluieste-ne;

Iisuse, Care nu Te desparti de cei aflati in suferinte, miluieste-ne;

Iisuse, Cel ce ajungi inaintea oricarui om la cei incercati de boala, miluieste-ne;

Iisuse preadulce, Doctorul sufletelor si al trupurilor noastre, miluieste-ne!



Condacul al 3-lea:



Daca s-ar ridica incercarile nu am putea merge pe calea mantuirii si portile raiului ni s-ar inchide. Pentru aceasta, atunci cand Domnul ingaduie sa vina asupra noastra felurite suferinte, sa cautam a vedea in ele lucrarea Sa cea curatitoare si sa Ii multumim ca ne poarta de grija, cantandu-I cu evlavie: Aliluia!



Icosul al 3-lea:



Cand mandria acopera sufletul, acesta se fereste a vedea in boala o pedeapsa pentru pacate si se ridica impotriva lui Dumnezeu; dar cand pocainta sfarama zidul gros al parerii de sine sufletul nadajduieste ca prin boala Domnul ii va da curatire de pacate. Cerandu-Ti ca impreuna cu fratele nostru bolnav sa ne apropiem si noi de pocainta cea nefatarnica, ne rugam Tie:



Iisuse, Cel ce cunosti patimile si neputintele oamenilor, miluieste-ne;

Iisuse, ca sa ne cunoastem slabiciunile cele ascunse si sa Iti cerem izbavire, miluieste-ne;

Iisuse, Cel ce primesti suferinta ca pe o jertfa fara-de-sange, miluieste-ne;

Iisuse, Care prin boala dai curatire de pacate, miluieste-ne;

Iisuse, Care ingadui sa vina asupra noastra suferinte trecatoare ca sa ne feresti de cele vesnice, miluieste-ne;

Iisuse, Care ne faci sa pricepem marea taina a bolii, miluieste-ne;

Iisuse preadulce, Doctorul sufletelor si al trupurilor noastre, miluieste-ne!



Condacul al 4-lea:



Chip al mortii fiind boala, avem acum bun prilej sa cugetam la obstescul sfarsit, pentru ca aceasta cugetare indeparteaza patimile si apropie Duhul de-viata-datator de sufletele noastre, ale celor care, cunoscandu-ne slabiciunile, Ii cantam lui Dumnezeu: Aliluia!



Icosul al 4-lea:



Doamne, izbaveste-l pe fratele nostru de moartea cea naprasnica, dandu-i lui vreme de pocainta. Sa nu il tai pe el inainte de vreme ca pe smochinul cel neroditor, ci cu milostivirea Ta sa sapi imprejur si sa il ingrijesti cu mila Ta, asteptand cu iubire de oameni rodul pocaintei si al intoarcerii sale. Te rugam sa ne inveti si pe noi sa ne pocaim cu inima zdrobita pentru pacatele noastre, ca sa fim izbaviti de suferintele cele fara sfarsit si sa Iti cantam:



Iisuse, dandu-ne vreme de pocainta, miluieste-ne;

Iisuse, primind pocainta si lacrimile noastre, miluieste-ne;

Iisuse, inteleptindu-ne prin cugetarea la moarte, miluieste-ne;

Iisuse, Cel ce i-ai sfintit pe cei ce s-au nevoit prin aceasta cugetare, miluieste-ne;

Iisuse, alungand de la noi frica mortii, miluieste-ne;

Iisuse, Cel ce ai inviat din morti, cu moartea pe moarte calcand, miluieste-ne;

Iisuse preadulce, Doctorul sufletelor si al trupurilor noastre, miluieste-ne!



Condacul al 5-lea:



"Oare exista boala pe care Dumnezeu sa nu o poata vindeca?” - se intreaba necredinciosii cei indaratnici; dar noi, stiind multimea vindecarilor Tale, Fiule al lui Dumnezeu, credem puterii Tale si marturisim ca nimic nu Iti este cu neputinta Tie, Celui ce ai tamaduit in chip minunat pe cei care in suferintele lor au gasit puterea de a-Ti canta: Aliluia!



Icosul al 5-lea:



Cuvintele Sfintelor Evanghelii stau inaintea noastra drept marturie a dragostei Tale pentru oameni, a nemarginitei Tale purtari de grija fata de cei aflati in suferinte, si ne arata ca oricat de mari ar fi caderile noastre nu pot covarsi multimea milei si a indurarilor Tale. Stiind aceasta, ne rugam Tie, Iubitorule de oameni:



Iisuse, Care i-ai miluit pe bolnavii care au alergat la Tine, miluieste-ne;

Iisuse, Cel ce ai miluit multime de orbi, de schiopi si de demonizati, miluieste-ne;

Iisuse, Doamne, Care ai putere de a vindeca orice neputinta, miluieste-ne;

Iisuse, Cel ce si in zilele noastre faci minuni mari si preaslavite, miluieste-ne;

Iisuse, Fiule al lui Dumnezeu, Care nu Te desparti de Biserica Ta, miluieste-ne;

Iisuse, Cel ce pana la sfarsitul veacurilor vei tamadui bolnavii, miluieste-ne;

Iisuse preadulce, Doctorul sufletelor si al trupurilor noastre, miluieste-ne!



Condacul al 6-lea:



"Tamaduiti pe cei neputinciosi, inviati pe cei morti, curatiti pe cei leprosi, scoateti afara pe demoni. In dar ati luat, in dar sa dati!”, ai spus, Mantuitorule, ucenicilor Tai, iar ei, ascultandu-Te, au impartit in toata lumea vindecari minunate, aducand la dreapta-credinta pe multi dintre cei care au vazut cum s-a biruit prin har randuiala firii, si au cantat cu multumire: Aliluia!



Icosul al 6-lea:



Impreuna cu Preacurata Maica Ta, cetele Sfintilor se roaga Tie, Dumnezeule al izbavirilor, pentru tamaduirea credinciosilor care sunt apasati de boli, de suferinte si necazuri. O, Milostive Doamne, impreuna cu rugaciunile lor curate primeste si nevrednica noastra rugaciune:



Iisuse, pentru rugaciunile Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu, miluieste-ne;

Iisuse, pentru rugaciunile Sfintilor Doctori fara-de-arginti, miluieste-ne;

Iisuse, pentru rugaciunile Sfintilor facatori de minuni, miluieste-ne;

Iisuse, pentru rugaciunile celor ce au tamaduit boli de nelecuit, miluieste-ne;

Iisuse, pentru rugaciunile sfintilor pe care ii cinstim cu evlavie, miluieste-ne;

Iisuse, pentru rugaciunile tuturor sfintilor, miluieste-ne;

Iisuse preadulce, Doctorul sufletelor si al trupurilor noastre, miluieste-ne!



Condacul al 7-lea:



Pe cat de mult s-a raspandit vestea vindecarilor pe care le-au facut Cuviosii Tai, spre slava Bisericii Tale, Iisuse, pe atat de mult a incercat necuratul diavol sa atraga lumea in inselare prin vindecatori inchipuiti care necinstesc invataturile dreptei credinte, care ii indeparteaza pe oameni de Tine si care cu inimile patate de noroiul ereziei cheama numele Tau si spun fara teama: Aliluia!



Icosul al 7-lea:



Izbaveste-l, Doamne, Iisuse Hristoase, pe robul Tau de toate viclesugurile celor care ii amagesc pe oameni prin vindecarile lor, pentru a-i rupe de Tine si a-i arunca in cursele diavolului. Sa se invredniceasca el de darul deosebirii si al intelepciunii, ca nu cumva sa fie inghitit de adancurile iadului, ci impreuna cu noi sa ii infrunte pe cei ce spun ca vindeca prin puterea Ta, desi necinstesc invataturile Bisericii Tale, si impreuna cu noi el sa Iti cante:



Iisuse, intarindu-ne in dreapta credinta, miluieste-ne;

Iisuse, fara a carui mila cadem prada celui viclean, miluieste-ne;

Iisuse, ca sa pricepem ca cea mai pierzatoare boala este erezia, miluieste-ne;

Iisuse, pentru a lepada ajutorul cel inselator, miluieste-ne;

Iisuse, ca sa primim suferinta si nu vindecarea cea amagitoare, miluieste-ne;

Iisuse, Cel ce nu Te-ai lasat amagit de diavol in pustie, miluieste-ne;

Iisuse preadulce, Doctorul sufletelor si al trupurilor noastre, miluieste-ne!



Condacul al 8-lea:



Mult indurase de la doctori femeia care avea de multi ani scurgere de sange, dar vindecarea a dobandit-o numai cand a venit la Tine. Fereste-i, Doamne, pe cei credinciosi de doctorii lipsiti de iscusinta si iubitori de arginti, si ajuta-i sa gaseasca doctori care le pot fi cu adevarat de ajutor, ca tamaduindu-se sa Iti cante: Aliluia!



Icosul al 8-lea:



Doamne, trimite Duhul Tau datator de viata peste toti cei care se ingrijesc de robul Tau, ca sa faca aceasta asa cum se cuvine, sa nu-i inmulteasca suferintele si sa nu-i umple sufletul de amaraciune, ci prin grija lor sa mangaie sufletul sau necajit. Trimite peste ei harul Tau, ca sa se roage Tie impreuna cu noi:



Iisuse, Care Te salasluiesti in cei care ingrijesc bolnavii cu jertfelnicie, miluieste-ne;

Iisuse, Cel ce ii ajuti sa Te vada pe Tine in chipul celor pe care ii ingrijesc, miluieste-ne;

Iisuse, care ajuti bolnavii sa vada in ajutorul omenesc ajutorul Tau cel ceresc, miluieste-ne;

Iisuse, Cel ce feresti bolnavii de nepriceperea doctorilor, miluieste-ne;

Iisuse, Cel ce pui inaintea celor suferinzi doctorii cei mai iscusiti, miluieste-ne;

Iisuse, Care de toate Te ingrijesti, randuind cu intelepciune cele de trebuinta, miluieste-ne;

Iisuse preadulce, Doctorul sufletelor si al trupurilor noastre, miluieste-ne!



Condacul al 9-lea:



Iti inaltam rugaciuni, Doamne, nu numai pentru cei de aproape ai nostri, ci si pentru toti bolnavii pentru care nu are cine sa se roage si pentru toti cei apasati de singuratate. Daruieste-le lor mila Ta, Preabunule Doamne, daruieste-le sa cunoasca puterea Ta si sa simta prezenta Ta cea sfanta, ca izbavindu-se de amaraciune sa Iti cante: Aliluia!



Icosul al 9-lea:



Nimeni nu este fara de pacat si fiecare om a gresit fata de semenii sai; dascal de nepretuit este pentru unii suferinta, caci ii ajuta sa fie mai buni si mai intelegatori fata de neputintele celorlalti, si aceasta ne indeamna sa ne rugam Tie, Invatatorului nostru;



Iisuse, daruindu-ne dragoste pentru aproapele, miluieste-ne;

Iisuse, ca sa fim mai iubitori si mai blanzi, miluieste-ne;

Iisuse, trimitand peste noi pacea pe care ai dat-o ucenicilor Tai, miluieste-ne;

Iisuse, invatandu-ne sa ascultam povetele tainice ale Ingerului Pazitor, miluieste-ne;

Iisuse, ferindu-ne de duhul maniei, al vrajbei si al rautatii, miluieste-ne;

Iisuse, indepartand de la noi patima mandriei si a iubirii de sine, miluieste-ne;

Iisuse preadulce, Doctorul sufletelor si al trupurilor noastre, miluieste-ne!



Condacul al 10-lea:



Degeaba primim vindecarea trupurilor daca sufletele noastre raman bolnave; degeaba ne tulburam incercand sa dobandim sanatate pentru trupul cel supus stricaciunii daca parasim grija pentru suflet, caci nici o vindecare nu este deplina pana ce nu I se inalta lui Dumnezeu cantarea: Aliluia!



Icosul al 10-lea:



Doamne, ajuta-l pe robul Tau sa caute nu numai vindecarea trupeasca, ci si pe cea sufleteasca. Povatuieste-l, calauzeste-l, lumineaza-l sa alerge la acoperamantul Bisericii Tale sfinte, pentru a lua putere sa mearga pe calea mantuirii. Si pentru ca boala prin care trece sa fie pentru el si pentru noi prilej de intoarcere la Tine, indraznim sa ne rugam Tie:



Iisuse, sadind in noi dorinta unei vieti virtuoase, miluieste-ne;

Iisuse, indemnandu-ne sa ne spovedim toate pacatele, miluieste-ne;

Iisuse, daruindu-ne sa ne impartasim cu Preacuratele Tale Taine, miluieste-ne;

Iisuse, revarsand peste noi darurile Sfantului Duh, miluieste-ne;

Iisuse, salasluindu-Te in inimile noastre cele indurerate, miluieste-ne;

Iisuse, ca sa cunoastem iubirea Ta cea mangaietoare, miluieste-ne;

Iisuse preadulce, Doctorul sufletelor si al trupurilor noastre, miluieste-ne!



Condacul al 11-lea:



Mare bucurie se face pe pamant pentru un bolnav care dobandeste sanatate, si inca mai mare bucurie se face in cer pentru un pacatos care se pocaieste. Cu adevarat mare bucurie va fi in cer si pe pamant daca robul Tau va dobandi atat tamaduirea trupeasca, cat si pe cea sufleteasca, si Ti-ar aduce cantarea de multumire: Aliluia!



Icosul al 11-lea:



Daca am avea credinta cat un graunte de mustar, robul Tau ar putea primi vindecare grabnica; oricat de putina ar fi credinta noastra insa, nu vom inceta a ne ruga Tie ca, asa cum ai primit oarecand cei doi bani ai vaduvei, tot asa sa primesti acum si rugaciunile pe care le facem pentru vindecarea trupeasca si sufleteasca a celui care boleste, a noastra si a tuturor celor aflati in patul de suferinta:



Iisuse, pentru rugaciunile tuturor celor ce iti cer aceasta, miluieste-ne;

Iisuse, ascultand cererile preotilor care ne pomenesc la Sfantul Jertfelnic, miluieste-ne;

Iisuse, pentru rugaciunile soborului ingeresc, miluieste-ne;

Iisuse, ca sa sporim in savarsirea faptelor bune, miluieste-ne;

Iisuse, trecand cu vederea faptele noastre cele rele, miluieste-ne;

Iisuse, daruindu-ne credinta puternica si nefatarnica, miluieste-ne;

Iisuse preadulce, Doctorul sufletelor si al trupurilor noastre, miluieste-ne!



Condacul al 12-lea:



Desi noi, cei pacatosi, nu stim sa cautam in viata decat ceea ce este bine pentru trup, avem in fata pildele Cuviosilor care au purtat cu rabdare felurite boli si necazuri fara sa ceara de la Dumnezeu usurare, ci numai puterea de a rabda toate si de a canta in focul incercarilor: Aliluia!



Icosul al 12-lea:



Doamne, Tu stii daca pentru robul Tau este mai de folos sa primeasca grabnica vindecare sau sa se mai nevoiasca o vreme rabdand boala, si pentru aceasta Te rugam sa randuiesti viata lui dupa cum este cu adevarat bine si sa ii dai putere pe calea mantuirii, ca sa se roage impreuna cu noi asa:



Iisuse, lumina care izgonesti intunericul, miluieste-ne;

Iisuse, nadejdea celor deznadajduiti, miluieste-ne;

Iisuse, bucurie vesnica a celor ce Te cauta, miluieste-ne;

Iisuse, pastorule al turmei Tale cuvantatoare, miluieste-ne;

Iisuse, Mire al sufletelor care au iubit nevointa, miluieste-ne;

Iisuse, Rasaritule al Rasariturilor, miluieste-ne;

Iisuse preadulce, Doctorul sufletelor si al trupurilor noastre, miluieste-ne!



Condacul al 13-lea:



Doamne Iisuse Hristoase, Cel ce ai fost, esti si vei ramane acelasi Samarinean milostiv Care ingrijesti nu numai pe cei cazuti intre talharii lumii acesteia, ci si pe cei aflati in multe alte feluri de suferinte, acopera-i pe ei cu harul Tau si ca un Iubitor de oameni alina-le durerile, pentru ca in vecii vecilor sa-Ti cante Tie: Aliluia!(de trei ori)



Acest Condac se zice de trei ori. Apoi se zice iarasi Icosul 1: Doamne, Cel ce ai zis ca nu cei sanatosi au nevoie de doctor. si Condacul 1: Miluieste-l, Iubitorule de oameni, pe robul Tau. Apoi se zice aceasta



Rugaciune



Preaputernice si slavite Doamne, Iisuse Hris¬toase! Tu, Care ai venit in lume sa tamaduiesti neputintele oamenilor, Care nu ai venit sa chemi la pocainta pe cei drepti, ci pe cei pacatosi, si ai primit moarte pe cruce pentru mantuirea noastra! Din adancul inimii Te rog sa primesti smerita mea nevointa si aceasta mica rugaciune a mea pentru cel incercat de boala!



Mantuieste-l, Doamne, precum stii, ca un bun si iubitor de oameni, si randuieste Tu toate spre folosul sau. Ca noi neputinciosi suntem si nu il putem ajuta daca nu ne vei lumina cu harul Tau. De e voia Ta, il poti pedepsi precum se cade pentru pacatele sale, tamaduindu-l cu ierburile amare ale durerii, ca un doctor priceput, precum vei vrea. Dar cazand inaintea Ta Te rog, indura-Te de robul Tau, potoleste-i fierbinteala, alina-i suferinta, ridica-l din patul durerii. Sa ii fie aceasta incercare prin care trece spre indreptarea vietii, spre inceput bun mantuirii si spre iertarea pacatelor. Si daca ii e de folos sa duca mai departe crucea bolii, fie, Doamne, dupa voia Ta, nu dupa voia noastra. Daruieste-i lui rabdare si liniste, alungand de la el toata frica si toata deznadejdea, ca sa nu fie ingenuncheat de durere si sa carteasca sau sa cada in patima maniei.Ajuta-l, Iubitorule de oameni, ca vazand el mila Ta sa cada la picioarele Tale cu lacrimi de pocainta si de multumire, ca sa se invredniceasca sa auda glasul Tau cel sfant: "Iertate iti sunt pacatele!” Amin.

Sursa: crestinortodox.ro