Data actualizării: 19:38 22 Oct 2025 | Data publicării: 19:38 22 Oct 2025

Abrudean la Aspen 2025: „Securitatea este cheia prosperității României”
Autor: Alexandra Curtache

abrudean_86880400
 

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a subliniat miercuri, la Aspen Institute Romania - GMF Bucharest Forum 2025, că România are nevoie de reguli clare de securitate pentru a putea investi și a recupera decalajele.

În intervenţia sa, Mircea Abrudean a subliniat importanţa unui cadru predictibil pentru planificarea investiţiilor:

„Am spus clar astăzi la Aspen Institute Romania - GMF Bucharest Forum 2025 că România este puternică şi cu toţii putem conta pe ea. Europa se schimbă rapid, cu o hartă strategică care se rescrie lună de lună. Avem nevoie de reguli clare de securitate. Altfel, nu putem planifica, nu putem investi, nu putem recupera decalajele. Trebuie să tratăm securitatea ca bază a prosperităţii. O finanţăm, pregătim oameni, lucrăm integrat cu aliaţii”.

Investiții strategice și consolidarea flancului Mării Negre

Abrudean a menţionat că România îşi întăreşte capabilităţile de apărare, inclusiv pe componente antiaeriene, navale și cibernetice, precum și infrastructura cu utilizare duală:

„Întărim flancul Mării Negre, investim în apărare antiaeriană, capacităţi navale, cyber şi infrastructură cu utilizare duală”.

Predictibilitate legislativă și standarde înalte

Președintele Senatului a adăugat că țara își menține standardele înalte și că reformele urmăresc oferirea de predictibilitate legislativă și economică:

„România îşi păstrează standardele înalte. Fără scurtături. Trebuie să fim capabili să oferim predictibilitate legislativă şi economică şi un drum clar de reformă. Ceea ce şi facem. Mulţumesc domnului preşedinte Mircea Geoană, încă o dată, pentru invitaţie şi pentru oportunitatea de a vorbi de bine despre ţara mea, într-un cadru internaţional şi select”.

Un forum internațional sub Înaltul Patronaj al președintelui României

GMF Bucharest Forum, ajuns la cea de-a 14-a ediţie, este organizat de Institutul Aspen România, în parteneriat cu The German Marshall Fund of the United States și Aspen Institute România - Biroul Chişinău. Evenimentul se desfășoară sub Înaltul Patronaj al președintelui României, iar președintele Institutului Aspen România, Mircea Geoană, participă în calitate de gazdă principală.

Partenerul media al evenimentului este DC Media Group.

