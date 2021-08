A plouat pentru prima dată în istorie la cea mai înaltă stație meteo din Groenlanda. „Acest lucru este fără precedent”

Situație fără precedent în Groelanda! ​Weekend-ul trecut plouat pentru prima oară la cea mai înaltă stație meteo din Groenlanda, situată la peste 3.200 metri altitudine, scrie Insider.

În mod normal, media lunii august la această stație este de -16 grade, iar minimele coboară uneori chiar și sub -35 C. Asta înseamnă că precipitațiile cad aici doar sub formă de ninsoare. Explicația pentru fenomenul neobișnuit ar putea fi dată de trecerea unei masei de aer cald prin zonă, care ar fi făcut să plouă.

La această stație situată la peste 3.200 m altitudine, minima absolută de -67 C s-a înregistrat, după cum era și previzibil, iarna, iar vara nu au fost mai mult de +4 grade. Ploaia extremă a aruncat 7 miliarde de tone de apă pe calota de gheață, suficient pentru a umple piscina reflectorizantă de la National Mall din Washington, de aproape 250.000 de ori. Au fost cele mai abundente precipitații de pe calota glaciară groenlandeză de când a început înregistrarea datelor în 1950, potrivit Centrului Național de Date privind Zăpada și Gheața, iar cantitatea de gheață pierdută duminică a fost de șapte ori mai mare decât media zilnică din această perioadă a anului.

Care sunt consecințele acestui fenomen

Ted Scambos, cercetător principal la Centrul Național de Date privind Zăpada și Gheața de la Universitatea din Colorado, a declarat că aceasta este o dovadă că Groenlanda se încălzește rapid.

"Ceea ce se întâmplă nu este pur și simplu un deceniu cald sau doi într-un model climatic rătăcitor. Acest lucru este fără precedent", a declarat Scambos pentru CNN. .

Stația Summit a Fundației Naționale a Științei este situată în cel mai înalt punct al stratului de gheață din Groenlanda, unde oamenii de știință pot observa vremea arctică și schimbările de gheață. Stația a fost dotată pe tot parcursul acestor ani pentru a observa schimbări extreme din 1989. Majoritatea ploilor din weekend au căzut de pe coasta de sud-est a Groenlandei până la stația Summit.

Pe măsură ce schimbările climatice provocate de om încălzesc planeta, pierderile de gheață au crescut rapid. Un raport major al ONU privind schimbările climatice, publicat luna aceasta, a concluzionat că arderea combustibililor fosili a condus la topirea Groenlandei în ultimele două decenii. Un studiu recent publicat în jurnalul Cryosphere a descoperit că Pământul a pierdut 28 de miliarde de tone de gheață de la mijlocul anilor 1990, o mare parte din aceasta provenind din Arctica, inclusiv pachetul de gheață din Groenlanda.