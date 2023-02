A murit Raquel Welch. Era în topul celor mai atrăgătoare femei din toate timpurile

La vârsta de şapte ani s-a înscris la Şcoala de Teatru, secţia de balet, pe care a urmat-o în paralel cu şcoala elementară. În timpul liceului, a câştigat mai multe concursuri de frumuseţe, printre care "Miss Photogenic", "Miss La Jolla", "Miss Contour", "Miss Fairest of the Fair" şi "Miss San Diego", notează sursa amintită.



Începând cu anul 1958, a studiat teatrul la Colegiul San Diego, iar anul următor s-a căsătorit cu prietenul său din liceu, James Welch, împreună cu care are doi copii, Damon Welch, născut în 1959, şi Tahnee Welch, născută în 1961.



În paralel cu studiile, a început să lucreze, prezentând grupajele de ştiri meteo de la televiziune, iar în scurt timp a renunţat la colegiu. Din 1961, s-a despărţit de soţul său şi s-a mutat, împreună cu cei doi copii, la Dallas, cu toate că divorţul s-a încheiat abia în 1965. La Dallas, a lucrat ca model pentru compania Neiman-Marcus, dar şi ca barmaniţă, pentru o perioadă, apoi a revenit în California, de data aceasta mutându-se la Los Angeles, unde începe lunga serie a audiţiilor.



Ajutată de Patrick Curtis, nume celebru în acea perioadă la Hollywood, actriţa porneşte pe drumul unei cariere de succes. Debutează în 1964, cu un rol mic în filmul A House Is Not a Home, urmat, un an mai târziu, de un rol mai important, în Swingin' Summer (1965).



A atras atenţia prin rolul jucat în pelicula science-fiction intitulată "Fantastic Voyage" şi lansată în 1966. A fost remarcată inclusiv de cei de la 20th Century Fox, cu care a şi semnat un contract.



În scurt timp, pleacă în Anglia pentru filmările la One Million Years B.C. (1966), care îi va creşte popularitatea şi care o va propulsa ca un sex-simbol al anilor '60.



Au urmat peliculele: The Oldest Profession (1967); Bedazzled (1967); Fathom (1967); 100 Rifles (1969); Myra Breckinridge (1970); Hannie Caulder (1971), unde Welch a fost printre primele actriţe din istorie care au deţinut un rol principal într-un film Western; Bluebeard (1972); The Three Musketeers (1973), care i-a adus Premiul Globul de Aur la categoria Cea mai bună actriţă într-un musical sau o comedie; The Four Musketeers (1974); The Animal (1977); "The Right to Die" (1987), care i-a adus o nominalizare la categoria Cea mai bună actriţă într-un film de televiziune la Globurile de Aur; "Naked Gun: The Final Insult" (1994); "Chairman of the Board" (1998); "Legally Blonde" (2001); "Forget About It" (2006); "House of Versace" (2013); "How to Be a Latin Lover" (2017).



În 2017, a putut fi urmărită în serialul "Date My Dad", coproducţie Canada-SUA, unde i-a dat replica actorului american Barry Watson.



A jucat şi pe Broadway, în musicalurile "Woman of the Year" (martie 1981 şi martie 1983) şi "Victor / Victoria" (între octombrie 1995 şi iulie 1997), arată ibdb.com.



Raquel Welch s-a căsătorit, în 1967, cu impresarul său, Patrick Curtis, de care a divorţat, însă, în 1972. În 1980, s-a căsătorit cu cineastul André Weinfeld, de care a divorţat 10 ani mai târziu, în 1990. În 1999, s-a căsătorit cu Richard Palmer, proprietarul unui lanţ de restaurante cu specific italian din California, de care s-a separat în 2008.



Începând cu 1994, Raquel Welch are propria stea pe Bulevardul Hollywood. În 2001, i-a fost acordat premiul Imagen Foundation Lifetime Achievement pentru contribuţia avută la promovarea culturii latino-americane.



În 1984, a publicat cartea "The Raquel Welch Total Beauty and Fitness Program".



Revista Men's Health i-a acordat, în 2011, locul secund în clasamentul "celor mai atrăgătoare femei din toate timpurile", conform menshealth.com.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News