A murit Gerry Spence, avocatul american legendar care nu a pierdut niciodată un proces penal

Gerry Spence, considerat unul dintre cei mai mari avocați pledanți ai Statelor Unite și celebru pentru faptul că nu a pierdut niciodată un proces penal, a murit la vârsta de 96 de ani, a anunțat firma sa de avocatură, transmite Reuters.

Spence a devenit cunoscut pentru lupta sa în instanță de partea oamenilor simpli împotriva celor puternici, dar și pentru victoria obținută în cazul Silkwood – procesul intentat companiei Kerr-McGee de familia denunțătoarei Karen Silkwood, în urma căruia a obținut despăgubiri de 10,5 milioane de dolari. Totuși, de-a lungul carierei, a apărat și personaje controversate, precum Imelda Marcos, soția fostului președinte filipinez Ferdinand Marcos, achitată de acuzațiile de deturnare a banilor publici.

Originar din Wyoming, Spence s-a autointitulat „avocat de țară” și era adesea recunoscut după vestele cu franjuri și pălăriile Stetson, preferate în locul costumelor elegante. În spatele acestei apariții pitorești se ascundea însă un strateg meticulos, un orator cu voce gravă și un povestitor capabil să explice pe înțelesul tuturor cele mai complicate spețe juridice.

Cariera sa impresionantă include procese de răsunet: o victorie împotriva revistei Penthouse într-un caz de calomnie, un verdict favorabil în procesul intentat lui Randy Weaver după confruntarea sângeroasă de la Ruby Ridge, un proces câștigat împotriva McDonald’s cu despăgubiri de 52 de milioane de dolari și recorduri obținute în litigiile contra companiilor de asigurări. În 2009, Spence a fost inclus în „Hall of Fame” al avocaților pledanți americani.

Totuși, cazul Silkwood din 1979 l-a propulsat la nivel național. Povestea tehnicienei de laborator Karen Silkwood, contaminată cu plutoniu la uzina Kerr-McGee și moartă ulterior într-un accident suspect, a inspirat un film de succes, cu Meryl Streep în rol principal. La finalul procesului, Spence a descris verdictul drept „o mare victorie pentru poporul american”.

Pe lângă activitatea în instanță, a fost autor a peste o duzină de cărți, a prezentat propria emisiune TV și a colaborat ca analist juridic în celebrul proces O.J. Simpson. În 1993, a fondat Trial Lawyers College, o școală non-profit menită să formeze avocați dedicați apărării celor fără resurse.

„Am luptat pentru cei mici, pentru cei săraci și pentru cei lipsiți de putere. Am fost furia lor, vocea lor”, spunea Spence, care nu a mai pierdut un proces civil din 1969.

Avocatul, supranumit „pistolul de închiriat al celor defavorizați”, a lăsat în urmă o carieră legendară, marcată de victorii juridice spectaculoase și de devotamentul față de ideea că justiția trebuie să fie accesibilă tuturor, nu doar celor privilegiați.

