A murit creatorul primei opere de artă de pe Lună - FOTO

Artistul belgian Paul Van Hoeydonck, care a creat o lucrare ce a fost considerată mult timp singura operă de artă plasată pe Lună, a murit sâmbătă la vârsta de 99 de ani, a anunţat familia lui pe pagina sa de Facebook, informează AFP.

Paul Van Hoeydonck, născut la Anvers pe 8 octombrie 1925, a fost un artist prolific, lucrând în domenii precum sculptură, pictură, desen, colaj şi grafică.

Cea mai cunoscută lucrare a sa este „Fallen Astronaut”, o sculptură din aluminiu lăsată pe Lună de echipajul misiunii Apollo-15 în anul 1971, ca un omagiu adus colegilor lor decedaţi în misiuni spaţiale.

