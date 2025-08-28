Urmărește emisiunea live


A murit compozitorul Costin Miereanu

Autor: Doinița Manic | Categorie: Stiri
Foto: Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România
Compozitorul și muzicologul Costin Miereanu a murit.

"Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România anunță cu tristețe stingerea din viață a compozitorului și muzicologului Costin Miereanu, personalitate de marcă a vieții culturale românești și franceze.

Născut la București în 1943, Costin Miereanu a absolvit Conservatorul din București în 1966, devenind membru al UCMR în 1967, an în care valoarea sa a fost apreciată și peste hotare prin câștigarea premiului Concursului de compoziție organizat de Fundația Gaudeamus din Olanda, cu lucrarea Finis coronat opus. Între 1967 și 1969, Miereanu a studiat cu Karlheinz Stockhausen, György Ligeti și Erhard Karkoschka la Ferienkurse für neue Musik din Darmstadt. În septembrie 1968, a emigrat în Franța, unde și-a construit o importantă carieră.

La Paris, între 1968 şi 1969, explorările sale muzicale inițiale l-au condus către un curs de perfecționare la Groupe de Recherches Musicales și la clasa lui Pierre Schaeffer la Conservatoire National Supérieur de Musique. Între 1970 şi 1978 a frecventat cursurile lui A.J. Greimas de la École des hautes études en sciences sociales (EHESS). Tot la Paris a obținut doctoratul în semiotică muzicală (1978) şi pe cel în litere şi știinţe umane (1979). În 1977 a devenit cetățean francez. A fost director al Editurii Salabert (1981-1992) şi co-director artistic al Ansamblului 2e2m (1982-1985). Din 1991 a condus laboratorul Estetica artelor contemporane din cadrul CNRS, iar din 1992, Institut d'Esthétique et de Sciences de l'Art, la Sorbona.

Creațiile lui Costin Miereanu

În lucrările sale muzicale, Costin Miereanu a tins către o sinteză componistică ideală, către simbioze între cele mai noi tendințe și estetici ale avangardei europene: neo-serialism, structuralism, aleatorism, minimalism, muzică conceptuală, concretă, electronică. A compus peste o sută de piese catalogate, multe dintre lucrările sale incluzând componente vizuale. Creația sa cuprinde lucrări pentru orchestră, pentru ansamblu cameral, muzică vocală, vocal-instrumentală, pentru instrumente solo, opere, balete, dar și compoziții cu caracter didactic. Și-a însoțit activitatea artistică prin substanțiale reflecţii teoretice, publicând în acest sens numeroase studii şi articole. Influența gândirii semiotice asupra narativității sale muzicale și asupra ideii sale polimorfe despre artă au fost descrise pe larg în cartea Fuite et conquête du champ musical, publicată în 1995 de Editions Klincksieck, cu o prefață de Daniel Charles.

Costin Miereanu rămâne în istoria muzicii românești prin cercetările și realizările sale un muzician de referință căruia i se cuvin alese omagii și o amintire păstrată cu respect în rândul oamenilor de cultură", a transmis Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România într-un comunicat de presă.

