A murit actrița Marinela Chelaru

Vestea tristă a fost făcută publică de producătoarea TV Daniela Scoica, prietenă apropiată a actriței, care a transmis un mesaj emoționant pe rețelele sociale.

„Bubule, îmi pare rău! Îmi pare rău și sunt supărată pe mine tare! Tare supărată! Am zis că vin la tine, dar nu am știut să îmi fac timp, iar problemele și provocările au fost prezente. Bubule, atâta voiam… doar să te mai strâng în brațe o dată! Marinela Chelaru, te iubesc! Ai fost omul care mi-a fost alături și la mine și la greu! Bubule, mă doare inima atât de tare!”, a scris apropiata Marinelei Chelaru pe Facebook.