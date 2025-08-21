A început să fie retrocedată o pădure de lângă București. În locul copacilor ar urma să răsară blocuri de 14 etaje

Ultimul plămân al Capitalei ar urma să fie efectiv tăiat de pe hartă, la propriu, în locul acestei păduri urmând să apară un cartier rezidențial.

Pădurea, proprietatea Guvernului, a început să fie retrocedată. Oamenii din zonă se tem de ce ar urma să se întâmple. Cel mai frică le e de noi construcții. Aici, Primăria Sectorului 6 ar fi vrut să facă un parc. Vorbim despre o pădure de 70 de hectare.

În pădurea unde și-au găsit loc iepuri, vulpi sau șoimi, din cartierul Militari, ar urma să locuiască, de fapt, cei cărora regimul comunist le-a luat terenurile, în vederea naționalizării. Cine are de recuperat teren oriunde în București va primi o parcelă aici, conform Observator.

Terenul pe care se află pădurea este arabil, dar PUZ-ul Primăriei Sectorului 6 arată că aici se poate construi orice și oricât, de la case la blocuri, supermarketuri sau mall-uri.

”Ne e teamă că vor apărea blocuri pentru că în PUZ-ul sectorului 6, aici terenul este construibil. Blocuri pana la 14 etaje. Rezidenţiale, fără parc, fără şcoală, fără grădiniţă, numai blocuri” a spus Delia Mihalache, de la Asociaţia Iniţiativa Prelungirea Ghencea.

Demersurile pentru a face aici un parc sunt greoaie, presupun multă birocrație și mulți actori, de la Ministerul Agriculturii, la Primăria Capitalei, la Primăria de Sector. S-ar încerca exproprierea celor care primesc parcele de teren în pădure, dar costul ar depăși 7 milioane de euro, fiind vorba de 100 de euro/mp.

O altă variantă ar fi ca zona să fie declarată protejată. Pe de altă parte se caută specii protejate, rare, ale căror habitate să fie protejate. ”Chiar şi o specie este de ajuns dacă îndeplineşte criteriile necesare" a spus biologul Alexandru Birău.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a promis că va găsi o soluție.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News