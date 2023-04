"A fost un calvar!". Romică Țociu, despre educația pe care a primit-o: Am refuzat să le-o imprim copiilor mei. M-ar fi urât toată viața

"A fost spartană și nu am să uit niciodată asta! Educaţie pe care eu am refuzat să le-o imprim copiilor mei, pentru că m-ar fi urât toată viața. Dacă, Doamne ferește!, întârziai la masa de duminică, de la ora 12.30, era o nenorocire. A fost un calvar pentru mine, mai ales când am început să ies cu fetele duminica. Abia ce puteam să ies din casă că deja trebuia să fiu înapoi la masă.

Respectul pentru părinți a fost un lucru care mi-a rămas imprimat. Când se mânca, se mânca, iar când trebuia să îi ajutăm cu treburile casei nimeni nu se opunea. Eu așa am și învățat să gătesc, pentru că o ajutam pe mama în bucătărie. Am și avut mult timp grijă de sora mea, Anca, mai mică decât mine cu aproape 6 ani. O duceam la grădiniţă, îi făceam codiţe… Aşa era viaţa pe atunci, cu cheia de gât!", a spus Romică Țociu într-un intreviu pentru viva.ro.

"Aveam un semnal pentru prietenii mei. Când vedeau de trei ori lumina aprinzându-se şi stingându-se, însemna că pot veni"

Actorul își amintește că, în adolescență, organiza petreceri la el acasă, când părinții erau la serviciu.

"Eram sufletul petrecerii, dar asta și pentru că majoritatea petrecerilor se făceau la mine. Asta se întâmpla pentru că eram singurul din cartier ai cărui părinți lucrau în aceeași tură. Petrecerea putea să înceapă la 8 dimineața și se termina la ora 15, pentru că părinții mei veneau înapoi acasă la 16.30-17.00. Aveam un semnal pentru prietenii mei. Ei stăteau toți după bloc și, când vedeau de trei ori lumina aprinzându-se şi stingându-se, însemna că pot veni.

Problema era că eu aveam același traseu cu mama către școală, şi aici intervenea un mic artificiu – plecam împreună şi eu ba uitam un caiet, ba mă durea burta, ba mi se făcea rău şi mă întorceam acasă. Alteori mergeam chiar mai departe și coboram la stația unde trebuia să mă vadă mama coborât și apoi luam o altă mașină și mă întorceam jumătate de oră înapoi. Ce să mai, eram disperat după petreceri", a mai spus actorul.

