Data publicării:

A fost găsită moartă turista dispărută din Kavala. Soțul ei dă vina pe nepăsarea Poliției. I s-a spus că sunt frecvente astfel de cazuri

Autor: Irina Constantin
foto Kavala, rol ilustrativ/ Roxana Neagu
foto Kavala, rol ilustrativ/ Roxana Neagu

O turistă a dispărut în mod misterios de pe plajă de lângă Kavala. 

Femeia a fost găsită moartă iar soțul acesteia a criticat autoritățile locale pentru modul în care au gestionat cazul, susținând că naționalitatea străină a soției sale a însemnat că Poliției „nu-i pasă”.

Michele Bourda, în vârstă de 59 de ani, a dispărut de pe plaja Ofrynio din Kavala pe 1 august, lăsând în urmă toate bunurile sale - inclusiv ochelarii, medicamentele și prosopul - în timp ce soțul ei, Chris Bourda, în vârstă de 66 de ani, dormea ​​în apropiere.

Cadavrul ei a fost descoperit la o lună pe Fidonisi, o mică insulă privată, aflată la aproximativ 40 km de locul unde a fost văzută ultima dată. Identificarea oficială va fi făcută prin autopsie. 

Într-o declarație pentru Daily Mail, soțul femeii, Chris Bourda, a declarat că a considerat, în repetate rânduri, că poliția este, efectiv, nefolositoare. ”Nu au început căutările până târziu în noapte”, a spus el. ”Au spus că a dispărut cu un bărbat necunoscut, ceea ce a fost o prostie. Nu au făcut nimic ore în șir și ai avut senzația că, dacă ești străin, nu le pasă” a completat el, pentru GreekCityTimes

”Nimeni nu a făcut nimic pentru a o ajuta”

”Nu ar trebui să dureze trei ore pentru a redacta un raport de persoană dispărută înainte de a începe o căutare. Chiar și atunci când cineva a văzut-o în mare, a pierdut-o din vedere și nu a urmărit-o. Nimeni nu a făcut nimic pentru a o ajuta” a afirmat el. Bărbatul a mai declarat că soția sa suferea de depresie și anxietate și chiar dacă nu poate confirma că soția sa ar fi încercat să-și facă rău singură, crede că ar fi găsit-o mai repede dacă poliția ar fi dat un răspuns prompt la sesizarea sa. 

Despre ziua dispariției, britanicul spune că ieșiseră la o scurtă baie și și-au comandat clătite, apoi a adormit pe plajă, iar, când s-a trezit, soția sa nu mai era acolo. ”Am căutat-o frenetic, întrebând oamenii prin preajmă, iar poliția a venit abia după două ore” susține el. Autoritățile nu au folosit câini sau drone și au folosit o barcă de căutare doar noaptea sau dimineața devreme ”pentru a nu deranja turiștii”. A susținut că personalul spitalului a sugerat că incidente de acest gen sunt frecvente pe plajă, ceea ce l-a frustrat. 

Cei doi britanici erau căsătoriți de 36 de ani și se bucurau de o vacanță de șase săptămâni în Grecia. Anterior, petrecuseră două săptămâni la familie, în Germania, țară în care s-au și cunoscut în timpul universității. Chris Bourda a afirmat că soția sa, cu o seară înainte, era veselă, exprimându-și fericirea pentru viața lor împreună. 

