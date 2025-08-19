A fost desființat DNA Ploiești. Victor Ponta, prima reacție

Procurorul-șef al DNA, Marius Voineag, a desființat DNA Ploiești, printr-un ordin semnat în 12 august. A înființat un Birou teritorial, în schimb. Procurorii de aici vor asigura reprezentarea în fața instanțelor de judecată pentru județele Dâmbovița, Prahova și Buzău.

”Oamenii nu vor să meargă la Ploiești”

Serviciul teritorial Pitești al DNA va prelua dosarele din județul Dâmbovița, iar DNA central va prelua dosarele anticorupție din județele Buzău și Prahova.

Șeful DNA a afirmat, pentru PressHub, că ”Acolo, de ani de zile, nu funcționau lucrurile. Procurorul pe care l-am trimis s-a pensionat imediat când a văzut ce e acolo. Oamenii nu vor să meargă la Ploiești. A fost reorganizare, cum a fost și la Târgu Mureș. Acolo unde s-au făcut reorganizări, lucrurile au funcționat. Cum a fost la Constanța, de exemplu”.

Victor Ponta: Au distrus sute de destine

”Îmi doresc ca în clădirea în care a funcționat DNA Ploiești să fie amenajat un muzeu al abuzurilor și al proceselor politice- un centru de pregătire pentru tinerii magistrați. Din banii pe care îi voi primi ca despăgubiri de la Statul Român voi finanța acest muzeu! După ce au distrus sute de destine, afaceri, familii și cariere profesionale, măcar această lecție să rămână. Să fie expuse fotografiile torționarilor Kovesi, Onea, Negulescu, alături de mărturiile victimelor lor, de declarațiile revelatoare făcute de Traian Băsescu, Alina Mungiu-Pippidi, de relatările presei și de analizele independente. Știu că românii sunt, în general, insensibili la suferințele provocate de Sistem (nu se înghesuie nici la Sighet sau la Fortul Jilava), dar pentru tinerii magistrați ororile și abuzurile comise de niște „neandertalieni judiciari” în numele „luptei anticorupție” trebuie să fie cunoscute!” a reacționat fostul premier Victor Ponta.

Fostul procuror Mircea Negulescu, zis Portocală, de la DNA Ploiești, a fost cel care i-a făcut dosar lui Victor Ponta înainte de alegeri.

