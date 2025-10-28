€ 5.0844
Data actualizării: 14:22 28 Oct 2025 | Data publicării: 13:50 28 Oct 2025

A doua avarie la rețeaua de gaze în mai puțin de 24 de ore! Strada Popa Petre, închisă de urgență, trafic blocat
Autor: Alexandra Curtache

ILUSTRATIE_GAZE_44_INQUAM_Photos_Octav_Ganea foto Inquam Photos/Octav Ganea
 

O nouă avarie la o conductă de gaze a avut loc, marți după-amiază, pe strada Popa Petre din București.

Update:

O țeavă de gaze ar fi fost afectată, pentru că erau efectuate lucrări la o conductă de termoficare. A fost oprită alimentarea cu gaze în această zonă și 35 de persoane au fost evacuate în siguranță. Încă se lucrează la remedierea problemei.

La fața locului sunt jandarmii, polițiștii, zona este delimitată, iar apelul la 112 a fost dat în urmă cu o oră.

Știre inițială

Incidentul a determinat autoritățile să închidă de urgență artera pentru a permite intervenția echipajelor specializate. Circulația autobuzelor de pe linia STB 311 este blocată pe sensul spre Faur.

Avarie la conducta de gaze, intervenție în desfășurare

Potrivit primelor informații, o conductă de gaze a fost fisurată în zona Popa Petre, în apropierea intersecției cu strada Viitorului, conform B365. Echipajele de urgență au fost trimise imediat la fața locului pentru a evalua situația și a opri scurgerile de gaze, în timp ce zona a fost izolată preventiv.

Reprezentanții STB au anunțat că linia 311 este blocată pe sensul de mers către Faur, din cauza restricțiilor impuse pe durata intervenției  și că autobuzele circulă deviat până la finalizarea lucrărilor.

Locuitorii din zonă sunt sfătuiți să evite perimetrul și să urmeze indicațiile autorităților până la reluarea în siguranță a circulației și refacerea alimentării cu gaze.

Acces restricționat și intervenție în desfășurare

Autoritățile au restricționat accesul mașinilor pe această arteră din centrul Capitalei. Măsurile sunt necesare pentru a permite accesul echipajelor de pompieri și al celor de intervenție. Informația este confirmată și de aplicația de navigație Google Maps, care indică zona ca fiind complet blocată.

Echipajele intervin în aceste momente pentru a opri scurgerile de gaze și pentru a asigura zona. Este o misiune în dinamică, potrivit autorităților.

Din fericire, nu a fost declarată nicio victimă până acum.

A doua avarie în mai puțin de 24 de ore

Aceasta este a doua avarie la o conductă de gaze în mai puțin de 24 de ore, după cea produsă aseară pe strada Ion Câmpineanu. Atunci, un bucureștean a semnalat miros de gaze în centrul orașului, iar autoritățile au fost sesizate imediat. Strada a fost închisă pentru a permite accesul utilajelor la fața locului.

Echipele Distrigaz au intervenit pentru remedierea problemei la conducta avariată, iar incidentul a fost rezolvat în cursul serii. Cu toate acestea, autoritățile au anunțat că șantierul din zonă va rămâne deschis în următoarele zile, pentru lucrări suplimentare la rețeaua de gaze.

gaze
avarie
