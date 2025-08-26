A alimentat, a plecat, a uitat… soția! Românul care și-a lăsat nevasta la benzinărie în Germania. Copilul a fost cel care i-a spus că mama lipsește

Un român și-a uitat soția într-o benzinărie din Germania, fără să-și dea seama timp de aproape o oră, iar copilul de 11 ani a fost cel care i-a atras atenția că mama lipsește.

Un incident mai puțin obișnuit a avut loc pe o autostradă din Bavaria, unde o familie de români aflată în vacanță a trecut printr-o întâmplare demnă de un scenariu de comedie. Un bărbat de 39 de ani și-a continuat drumul fără să-și dea seama că soția rămăsese în urmă, într-o parcare.

Totul s-a petrecut lângă localitatea Wiesbaden, când șoferul a oprit pentru o scurtă pauză. Înainte de a coborî la toaletă, acesta și-a întrebat soția și copilul dacă doresc să-l însoțească. Ambii au spus „nu”, dar femeia s-a răzgândit în ultimul moment și a ieșit din mașină după el, fără ca soțul să observe. Convins că partenera sa dormea în continuare pe banchetă, bărbatul a pornit mai departe.

Abia după aproximativ 45 de minute, la o benzinărie din Bad Camberg, copilul de 11 ani l-a atenționat pe tatăl său că mama lipsește.

Femeia, recuperată după câteva ore

Între timp, rămasă fără telefon și complet singură, femeia a cerut ajutorul unui autocar de români aflat în parcare. Șoferul i-a oferit un loc și un telefon pentru a lua legătura cu autoritățile. „Patrula trimisă de poliția autostradală din Wiesbaden a reușit să ia legătura telefonic cu soția. Aceasta se afla într-un autocar românesc în zona Hanau (la aproximativ 70-80 km distanță) și nu știa ce să facă”, au explicat polițiștii germani.

Pentru ca familia să fie reunită, a fost nevoie de colaborarea mai multor secții de poliție din Frankfurt, Wiesbaden și din sud-estul landului Hessen. În cele din urmă, după câteva ore, femeia s-a reîntâlnit cu soțul și fiul ei.

Întâlnirea, cu replici acide

Momentul revederii nu a fost lipsit de reproșuri. „Soțul a trebuit mai întâi să asculte un mic discurs al soției”, au notat polițiștii în raport, adăugând cu ironie: „Probabil că vina nu va fi niciodată stabilită”.

Bărbatul a recunoscut că și-a dat seama de absența partenerei doar când copilul i-a spus că în mașină erau doar ei doi.

Nu este prima dată când se întâmplă un astfel de episod. În urmă cu aproximativ doi ani, un alt român și-a uitat soția într-o benzinărie de pe o autostradă germană, stârnind o mobilizare masivă a forțelor de ordine. Și atunci, totul s-a încheiat cu bine, potrivit Bild.de.

