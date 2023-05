80.000 de dolari pe capul unui bărbat bănuit că ar fi împuşcat mortal 5 oameni. Poliţia e în alertă

Peste 250 de agenţi locali şi federali au fost mobilizaţi în urmărirea suspectului, un mexican prezentat ca fiind un anume Francisco Oropeza, considerat înarmat şi capabil să "tragă în oricine", a avertizat în weekend şeriful Greg Capers, responsabil de anchetă.



Autorităţile au oferit o primă de 80.000 de dolari pentru orice informaţie ce va permite localizarea acestui "monstru", după cum l-a calificat agentul special al FBI James Smith.



Bărbatlul de 38 de ani ar fi ucis cu armă de foc, în noaptea de vineri spre sâmbătă, cinci persoane aflate într-o casă din Cleveland (în apropiere de Houston).



Toate victimele sunt originare din Honduras şi aveau între 9 şi 31 de ani.



Wilson Garcia, unul dintre supravieţuitori, a relatat cum şi-a pierdut fiul de 9 ani şi soţia, şi că alte două persoane au murit apărându-i fiica de doi ani şi jumătate.



Duminică, guvernatorul republican din Texas, Greg Abbott, a publicat pe Twitter un mesaj - condamnat de oponenţii săi - în care afirmă că victimele erau "imigranţi ilegali".

I’ve announced a $50K reward for info on the criminal who killed 5 illegal immigrants Friday. Also directed #OperationLoneStar to be on the lookout.



I continue working with state & local officials to ensure all available resources are deployed to respond. pic.twitter.com/SpkUgKqKGe