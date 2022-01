5 ianuarie, ziua în care sărbătorim păsările, dar şi frişca

Frişca

Frişca, o garnitură delicioasă şi populară care poate transforma orice desert într-o adevărată capodoperă culinară, este celebrată în Statele Unite pe 5 ianuarie, zi care marchează naşterea, în 1914, a lui Aaron Lapin, fondatorul Reddi-wip, o marcă de frişcă îmbuteliată.



Contrar credinţei populare potrivit căreia frişca este o invenţie culinară relativ recentă, originile acestui preparat delicios datează din secolul al XVI-lea. Cea mai veche menţionare a unui produs similar frişcăi apare într-o carte de bucate de pe vremea Renaşterii. În cartea sa "Banchetti, Composizioni di Vivande e Apparecchio Generale", tipărită în 1549, bucătarul italian Cristoforo di Messisbugo face referire la un produs denumit "zăpadă de lapte", despre care se crede că ar fi o formă primitivă de frişcă.



În secolele al XVI-lea şi al XVII-lea, frişca era menţionată sub denumirea "cremă de zăpadă". Cea mai veche referinţă literară la frişcă pare să dateze din 1629 în Franţa (creme fouettée) şi din 1673 în Anglia.



#WhippedCreamDay poate fi pretextul ideal pentru a testa o nouă reţetă de prăjitură cu frişcă sau de a garnisi cu frişcă clătitele de la micul dejun sau o felie de tort de ciocolată.

Păsările

În fiecare an, milioane de păsări sunt capturate din sălbăticie sau crescute în captivitate pentru profit comercial sau pentru amuzamentul oamenilor. Marcată în Statele Unite pe 5 ianuarie, Ziua naţională a păsărilor, un proiect al asociaţiei Avian Welfare Coalition, este dedicată sensibilizării şi educării pe teme precum efectele distructive ale comerţului cu păsări, cruzimea crescătoriilor de păsări şi idei pentru a ajuta la îmbunătăţirea vieţilor păsărilor aflate deja în captivitate.



Există o tradiţie istorică a sărbătorii păsărilor în Statele Unite (şi nu numai), care merge în 1894, când Charles Almanzo Babcock, superintendent al şcolilor din oraşul Oil City, Pennsylvania, a instituit o astfel de sărbătoare. Babcock era pasionat de ideea de a promova protejarea păsărilor ca valoare morală şi se pare că ideea sa a avut succes la acea vreme. Ziua naţională a păsărilor creată de Babcock s-a transformat ulterior în Ziua naţională a păsărilor migratoare, celebrată în mai.



Totuşi, sărbătoarea din 5 ianuarie nu are legătură cu ziua păsărilor instituită de Babcock şi nici cu alte zile, naţionale sau nu, dedicate păsărilor sub diverse denumiri, ci cu sfârşitul recensământului păsărilor care se realizează anual în Statele Unite perioada Crăciunului (între 15 decembrie şi 5 ianuarie), o tradiţie şi ea veche de peste un secol, de a număra păsările, mai degrabă decât a le vâna, şi la care participă mii de oameni.



Cei care doresc să marcheze #NationalBirdDay pot căuta informaţii suplimentare despre păsări, vizita păsări unice în habitatele naturale sau contribui la acţiuni de conservare a diferitelor specii de păsări (aproximativ 12% dintre speciile de păsări din lume ar putea fi în pericol de extincţie în secolul următor ca urmare a distrugerii habitatelor şi a comerţului cu astfel de exemplare ca animale de companie).



Site-ul daysoftheyear.com menţionează, totuşi, că termenul naţional din această zi poate fi înşelător aici, deoarece nu este de fapt o sărbătoare naţională în Statele Unite. Pentru ca o zi să fie, din punct de vedere tehnic, o sărbătoare naţională, este nevoie de o lege a Congresului şi nu există nicio dovadă că acest lucru s-a întâmplat vreodată, scrie Agerpres.

