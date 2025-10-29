3 sloturi cu Dracula, care îl aduc pe legendarul conte vampir mai aproape de pasionații de jocuri de casino

Fiorosul conte este prezent și în universul jocurilor de casino, prin intermediul a mai multe sloturi online.

Povestea lui Dracula a fost redată în numeroase moduri în ultimul secol. De la filme cu Dracula, până la jocuri video, acestea au dat naștere unei comunități de fani. În ultimul deceniu, inclusiv numărul sloturilor online despre Dracula a fost în creștere. În rândurile următoare, te invităm să descoperi trei dintre cele mai apreciate sloturi online despre Dracula.

Dracula (NetEnt)



Jocul creat de NetEnt face parte din categoria de pacanele online potrivite pentru perioada de Halloween și este o alegere excelentă pentru fanii filmelor și jocurilor de groază. Dezvoltatorii au pus accent pe partea vizuală, iar încă de la început putem vedea un clip bine instrumentat, ce ne aduce într-o atmosferă mistică. Per total, partea vizuală este un plus, însă punctele forte nu se limitează doar la acest aspect.

Povestea slotului este și ea bine conturată. Dracula are câțiva "complici" în slot, cum ar fi o doamnă, un bețiv și un cerșetor. Partenera lui Dracula din joc, o ființă plăpândă și inocentă, este și ea prezentă în acest slot. Cei doi fac parte din simbolurile stivuite, în timp ce Wild-ul este W mare. Acesta înlocuiește oricare alt simbol și apare, în jocul principal, pe rolele 2, 3 și 4.

Distracția este prelungită de o "specială" ce se activează în momentul în care pe ecran apar, simultan, simbolul Dracula, pe rola 2, cât și Doamna, pe rola 4. Atât timp cât simbolurile sunt integral pe ecran, utilizatorul va primi 10 rotiri gratuite, care oferă șanse în plus.

Dracula (Stakelogic)



Acest slot îi invită pe utilizatori la o vânătoare de vampiri la castelul lui Dracula. În goana spre distracția dorită, jucătorul trebuie să se asigure că ajutoarele lui Dracula nu vor interveni. Chipul lui Dracula este simbolul cel mai important din acest slot, dar în joc mai găsim și un om fioros, prieten cu Dracula, dar și o doamnă cu părul roșu și aspect înfricoșător. Slotul are și o rundă bonus, care prelungește distracția. Simbolul Wild este gura unui vampir.

Pe fundal, putem vedea o încăpere din castelul lui Dracula, prin care liliacii se mișcă și dau un plus de dramatism acțiunii. Coloana sonoră este iarăși un plus din acest slot, deoarece te introduce într-o atmosferă mistică. Și animațiile slotului Dracula de la Stakelogic ne arată că dezvoltatorii au acordat o atenție sporită părții vizuale.

Dracula The Hunt (Spinomenal)



Spinomenal nu este una dintre cele mai populare companii care dezvoltă sloturi online, dar jocul Dracula The Hunt nu a trecut neremarcat. Are un format 5x4 și 20 de linii de plată. Slotul este o invitație în castelul Contelui Dracula, iar cei norocoși speră să îl prindă pe ecran pe acesta. Slotul permite cumpărarea specialei, oferă până la 50 de rotiri care prelungește distracția și are Wild-uri care se extind.

Grafica nu este tocmai punctul forte din acest joc, ba chiar este destul de simplă. Chiar și așa, jocul redă o atmosferă plăcută și relaxantă, în pofida tematicii.

Acestea sunt doar trei dintre cele mai populare sloturi cu Dracula. Legendarul personaj are un aspect încărcat de mister, motiv pentru care este ales constant de companiile care vor să ofere distracție celor pasionați. Așa cum în viitor vor mai apărea și alte filme cu Dracula, la fel ne putem aștepta și la noi lansări de sloturi cu acest personaj.