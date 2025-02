2025, un an pierdut pentru economie. Cum transformă statul pensionarii în asistați social / video

Profesorul de economie Mircea Coşea a vorbit despre lipsa de realism și seriozitate a bugetului. Acesta a evidențiat diferența mare dintre deficitul prognozat și rata de creștere economică. El a explicat că finanțarea bugetului se bazează pe reducerea cheltuielilor, creșterea veniturilor sau împrumuturi, însă fiecare soluție are dificultăți. De asemenea, profesorul a subliniat problemele mediului de afaceri cauzate de costurile mari și noile reglementări, ceea ce duce la falimente.

„După părerea mea, este un buget care are destul de multe elemente de lipsă de realism și de seriozitate față de situația actuală a economiei. Atunci când ai un buget, trebuie să pleci de la un raport știut de foarte mult timp în economie: compari deficitul cu rata de creștere și vezi că rata de creștere prognozată - 2,3, 2,5 sau 2,8 - este mult inferioară nivelului la care se prognozează deficitul de 7%.

Deci, de la început apare această idee ca fiind aproape o certitudine, că bugetul trebuie să se finanțeze și din alte surse decât din creșterea economică internă. Aceste surse sunt cele trei cunoscute. În primul rând, o reducere a cheltuielilor, alta este o creștere a veniturilor și a treia este împrumutul. Dacă le-am lua pe rând, vedem că lucrurile nu sunt foarte clare: tăierea cheltuielilor se face foarte greu pentru că suntem încă în campanie electorală. (...)

În al doilea rând, creșterea de venituri este destul de problematică, pentru că cei care creează venituri - adică mediul de afaceri, economia reală, economia productivă - au dificultăți majore ca urmare a unor lucruri deja cunoscute: costurile mari - costul energiei, costul tuturor utilităților - dar și ceea ce înseamnă o creștere a dificultăților pe „Ordonanța trenuleț" și introducerea salariului minim, numit european. Asta este tot o greutate pe angajator, deci acest fenomen, care a început încă din 2024, și anume o explozie a numărului de firme intrate în faliment, va continua, deci de unde iei când nu ai de unde?

Ai putea să iei dacă ridici cota de colectare și asta înseamnă ANAF, ori ANAF-ul nu funcționează cum trebuie, nu este informatizat, nu are personal pregătit, nu are „curajul" de a intra peste marii evazioniști", a spus profesorul de economie Mircea Coşea.

„Aia este o plată socială, este o transformare a pensionarilor în asistați social"

Mircea Coșea a avertizat că situația bugetară este una dintre cele mai dificile, iar actuala coaliție este nevoită să încalce legea pensiilor din lipsă de fonduri. Potrivit acestuia, plata suplimentară pentru pensionari este o formă de asistență socială, nu o soluție sustenabilă. În plus, România are obligații față de UE pentru reducerea deficitului, iar problemele privind scăderea ratingului de țară vor duce la scumpirea creditelor.

„Este una dintre cele mai dificile situații bugetare pe care le-am cunoscut pentru că, deși suntem în an electoral, cei care concurează, adică actuala coaliție, sunt obligați să își încalce o promisiune vitală pentru populație: legea pensiilor este încălcată într-o manieră care arată clar că nu sunt bani, că nu există posibilități.

Pe de altă parte, ceea ce s-a propus, acea plată suplimentară, o dată pe an pentru cei cu venituri mici, nu are nimic de-a face cu pensia. Aia este o plată socială, este o transformare a pensionarilor în asistați social, pentru că li se dă o sumă de bani o dată ca să poată să supraviețuiască, dar nu are nicio legătură cu sistemul de contributivitate care ar fi trebuit să se aplice tuturor pensiilor, indiferent de mărimea lor.

Deci plecăm de la un buget care are dificultăți și care este pus într-o dificultate și mai mare ca urmare a unui acord pe care România îl are cu UE pentru reducerea deficitului pe parcursul a 7 ani, după părerea mea, un termen extrem de lung, care va lungi boala.

Pe de altă parte, faptul că suntem într-o situație dificilă cu PNRR-ul. Nu am îndeplinit condițiile pentru jalonul 3 și se pare că nici pentru 4. Lucrul cel mai grav este că orientarea ratingului spre negativ ne va duce la o scumpire a creditului.

Toate lucrurile astea nu sunt elemente de natură pozitivă, deci plecăm de la un fapt care este clar și precis: anul 2025 pare să fie un an pierdut pentru economie”, a spus profesorul de economie Mircea Coşea la emisiunea Totul despre bani, de pe pe DC News, DC News TV şi DC Business.

