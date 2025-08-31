„Cea mai bogată prinţesă a Europei” s-a căsătorit, la Vaduz, cu un manager de investiții

Prințesa Marie Caroline de Liechtenstein și Leopoldo Maduro Vollmer și-au spus „da” într-o ceremonie fastuoasă care a avut loc sâmbătă la Catedrala Sfântul Florin din Vaduz, capitala principatului Liechtenstein, anunță DPA, preluată de Agerpres.

Tânăra în vârstă de 28 de ani este singura fiică a Prințului Alois, moștenitor al tronului, și a Prințesei Sophie. De asemenea, ea este nepoata principelui domnitor Hans-Adam II și, potrivit tabloidului elvețian Blick, este considerată „cea mai bogată prințesă din Europa”.

Căsătoria cu Leopoldo Maduro Vollmer, în vârstă de 34 de ani, manager de investiții din Venezuela, a fost precedată de logodna anunțată în octombrie 2024. Deși cuplul locuiește la Londra, tinerii au ales să se căsătorească în inima principatului, într-un cadru istoric de o eleganță sobră, la Catedrala Sf. Florin.

Sărbătorile post-ceremonie s-au desfășurat în castelul familiei princiare, un simbol al statutului și tradiției Casei Liechtenstein, cunoscută pentru averea sa impresionantă acumulată prin proprietăți imobiliare, afaceri bancare și domenii forestiere.

Mic și discret, principatul Liechtenstein se întinde pe doar 160 de kilometri pătrați și găzduiește aproximativ 40.000 de locuitori. Totuși, această enclavă din inima Alpilor rămâne un reper al bogăției și al eleganței europene.

