Ziua Pământului 2022, manifestare în timpul ”furtunii perfecte”: criză energetică și război în Ucraina

În acest an, Ziua Pământului, sărbătoarea oficială a ONU care marchează actul simbolic de naștere a mișcării ecologiste în lume, s-a desfășurat în plină criză energetică, sub spectrul războiului din Ucraina

O mobilizare importantă a factorilor de decizie în domeniul protecției mediului a avut loc marți la Palatul Parlamentului, la o manifestare dedicată Zilei Pământului. Miniștri, parlamentari, primari, s-au reunit cu reprezentanți ai unor companii importante și societății civile pentru a discuta despre modul în care România trebuie să se raporteze la „furtuna perfectă” generată de războiul din Ucraina, criza prețurilor din energie și șocurile de pe piața alimentară.

Cadrul discuției a fost oferit de conferința organizată de Inițiativa Ecologistă Europeană și Asociația Ziariștilor Profesioniști din România The Earth Day. The Day After Tomorrow. Dezbaterea a avut loc sub semnul urgenței unei reacții la schimbările dramatice din ultima perioadă, care reclamă o adaptare „din mers” a strategiei României privind protecția mediului. Creșterea prețurilor energiei convenționale a dus în toată Europa la o reprioritizare a nevoilor consumatorilor în fața celor generale legate de protecția mediului, nu puțini analiști chestionând rolul politicii europene de tranziție la economia verde în criza socială generată de creșterea prețurilor la energie.

România are multe mingi în aer în acest moment și riscă să scape unele importante. Chiar în noile condiții, procese importante demarate în ultimii ani trebuie să meargă înainte și chiar pot fi accelerate. Contributori importanți la bugetul de stat, prezenți la manifestare, au reiterat prin participarea la eveniment angajamentul de a accelera procese esențiale ca reducerea amprentei de carbon sau tranziția către o agricultură sustenabilă.

Echilibrarea priorităților este apanajul factorului politic, dar soluțiile ne afectează pe toți. Miniștrii economiei și agriculturii au creionat câteva din prioritățile guvernului, care trebuie să treacă din zona reactivă la cea de promovare activă a unei agende adaptate noilor imperative.

Tranziția verde rămâne parte a soluției, iar România a început un proces contra-cronometru de mobilizare a investițiilor necesare pentru valorificarea resurselor naturale care să îi permită nu numai depășirea crizei actuale, dar și trecerea la un nou model economic. Bunele practici recente la nivel local – cum este crearea unui prime Asociații pentru Dezvoltare Durabilă la nivelul județului Constanța – pot fi catalizatori ai acestor transformări în teritoriu.

Pentru aceasta, așa cum au subliniat atât coordonatorul Departamentului de dezvoltare a Guvernului Laszlo Borbely cât și moderatorul evenimentului, Lavinia Șandru, sprijinul și implicarea întregii societăți civile sunt esențiale, iar ea poate fi făcută prin crearea unei mase critice de vectori de opinie atașați „realist” ideilor ecologiste.

