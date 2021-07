Ziua națională a SUA. Ludovic Orban: Ne simțim aproape de această mare națiune

Ludovic Orban, președintele Partidului Național Liberal, a transmis un mesaj, pe Facebook, cu ocazia Zilei Naționale a Statelor Unite ale Americii:

„Felicit cu multă căldură Statele Unite ale Americii în această frumoasă zi de 4 Iulie, sărbătoare națională și ziua în care se celebrează adoptarea Declarației de Independență din 1776.

Ne simțim aproape de această mare națiune, atât prin istorie cât și prin prezent, ca aliați importanți în regiune și în lume, împărtășind aceleași idealuri de democrație, libertate, respectarea drepturilor omului și prosperitate economică.

Nu-i uităm nici pe numeroșii români care în ultimele două secole au ales să emigreze dincolo de Atlantic și au dus în Statele Unite ceva din spiritul românesc. Suntem mândri de ei și îndreptăm spre diaspora românească americană felicitări și cele mai bune gânduri în această zi de sărbătoare.

Cele mai bune urări pentru prietenii noștri, La Mulți Ani Statelor Unite ale Americii și valorilor pe care le reprezintă în lume!“, a scris, pe Facebook, Ludovic Orban.

Klaus Iohannis și Florin Cîțu, mesaje de Ziua Americii

Felicitări din inimă tuturor prietenilor americani şi partenerilor strategici la cea de-a 245-a aniversare a Zilei Independenţei. La mulţi ani de 4 iulie", a scris Klaus Iohannis.

"Felicitări la cea de-a 245-a aniversare a Zilei Independenţei unei mari naţiuni, unui important partener strategic şi tuturor prietenilor mei americani. La mulţi ani de 4 iulie", a scris Florin Cîţu pe Twitter.

Cîţu a stat un deceniu în SUA

Premierul Florin Cîţu a vorbit despre experienţa sa ca tânăr în Statele Unite ale Americii la un eveniment de la Ambasada SUA la Bucureşti şi a spus ce lecţii trebuie să înveţe România din SUA.

"Este o zi în care celebrăm valorile instituite de Declaraţia de Independenţă în toată lumea. Vreau să fac o observaţie personală. Am petrecut mai mult de un deceniu în SUA. Eram un tânăr dintr-o ţară abia ieşită din comunism şi m-am mutat în SUA, am făcut acolo facultatea, mi-am luat diploma şi m-am angajat. Am făcut de toate, de la spălatul vaselor la munca în celebra intersecţie dintre Strada 42 şi Strada Washington din Manhattan. Sunt multe lecţii pe care le putem învăţa de la Statele Unite ale Americii, din istoria sa, dar sunt câteva pe care ar trebui să le folosim aici, azi. Şi sper ca experienţa mea de acolo să ajute România să se dezvolte.

Sunt, deci, două lucruri pe care vreau să le menţionez. În primul rând, cred că proprietatea privată e sacrosanctă. Rămâne fundamentul dezvoltării unei democraţii. Ar trebui să fie o lecţie pentru România. În al doilea rând, antreprenorii, oamenii care îşi construiesc propriile companii, încearcă, eşuează, şi încearcă iar, sunt eroii propriilor economii. Ei sunt celebraţi în SUA şi asta ar trebui să facem şi în România. Dacă facem aceste două lucruri, sunt sigur că România va avea un viitor strălucit", a declarat Florin Cîţu la recepţia organizată de Ambasada SUA la Bucureşti cu ocazia Zilei Naţionale.