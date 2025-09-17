Data publicării:

Zilele Bucureștiului 2025: descoperă orașul - 566 de ani de București

Autor: Claudia Calotă | Categorie: Stiri

Primăria Municipiului București, prin instituțiile de cultură din subordine, organizează în weekendul 20-21 septembrie Zilele Bucureștiului 2025, o serie de evenimente dedicate bucureștenilor și turiștilor.

Concerte în aer liber, spectacole de teatru, proiecții de film, expoziții și tururi ghidate vor transforma mai multe zone din capitală într-un traseu cultural și de divertisment.

De la un spectacol multimedia în Piața Constituției, până la recitaluri, muzică de fanfară și parade, vizitatorii sunt invitați să își facă propriul itinerariu de descoperire a orașului.

În centrul Capitalei, „Străzi deschise – București. Promenadă urbană” va anima în acest weekend aniversar Calea Victoriei cu zeci de evenimente artistice și comunitare pentru întreaga familie. Traficul rutier va fi închis în ambele zile de weekend, inclusiv pe timpul nopții, de sâmbătă, ora 09:00 până duminică la ora 22:00.

De Zilele Bucureștiului, fiecare bucureștean poate deveni turist în propriul oraș:autobuzele turistice Bucharest City Tour vor circula gratuit, oferind prilejul unei plimbări relaxante printre cele mai frumoase locuri ale Capitalei

Cele 14 stații de pe traseul cu autobuzul supraetajat sunt: Piața Presei, Muzeul Satului, Arcul de Triumf, Piața Victoriei, Calea Victoriei (două stații), Palatul Parlamentului, Piața Unirii, Universitate, Piața Romană, Piața Victoriei, Piața Charles de Gaulle, Sos. Kiseleff și Piața Presei. Programul de circulație al liniei turistice Bucharest City Tour este 10:00 – 23:00, autobuzele circulând la un interval de 30 de minute.

De asemenea, bucureștenii se pot plimba cu primele modele de tramvaie, gratuit, pe trasee precum Bucur Obor – Piața Sudului – Șos. Viilor – Gara de Nord, Gara de Nord și CFR Progresul, Gara de Nord și Depoul Victoria.

 

SÂMBĂTĂ 20 SEPTEMBRIE - De dimineață, la pas prin București

 

Evenimente pentru toate vârstele, în centrul Orașului:

Orele 10:00-17:30 - Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului -Expoziția „Bucureștiul Interbelic” - Arcul de Triumf  - Publicul este invitat să descopere atmosfera Capitalei din perioada interbelică printr-o amplă expoziție de fotografie. Imagini cu piețe largi, bulevarde animate, tramvaie, automobile elegante și parcuri pline de viață reconstituie farmecul unui oraș în care modernitatea începea să se împletească cu tradiția.

Orele 10:30-13:00 și de la 14:00-15:00 Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului organizează reconstituiri istorico-militare și ceremonii de omagiere a eroilor, la Arcul de Triumf și pe Calea Victoriei.

Asociația Tradiția Militară va aduce în fața publicului scene emblematice din trecut. Uniforme atent documentate, echipamente autentice și replici fidele vor readuce istoria la viață, cinstind eroismul pompierilor români și comemorând lupta din 13 septembrie 1848.

Orele 10:00-03:00 – Un alt moment așteptat este „Primăria Deschisă” – un eveniment organizat de ARCUB, prin care sediul Primăriei MunicipiuluiBucurești își deschide porțile vizitatorilor, invitând publicul la tururi ghidate, proiecții de film, expoziții și activități creative, dar și la o instalație colectivă dedicată Orașului de azi. Accesul este gratuit.

Ora 10.00 – Tururi ghidate în centrul Bucureștiului - Muzeul Municipiului București oferă gratuit bucureștenilor șase tururi ghidate în ziua de sâmbătă, 20 septembrie, începând cu ora 10.00, cu următoarele teme și locuri de întâlnire:

1. Sub Universitate: vestigiile de sub noi. Punct de plecare: Universitatea din București - Traseu: Esplanada din fața Facultății de Istorie.

2. Sub Cartierul Evreiesc: istorii uitate • Punct de plecare: Strada Sfânta Vineri (zona fostei Sinagogi Malbim) • Traseu: Strada Sfânta Vineri – Halele Traian – Bulevardul Mircea Vodă.

3. Străzi și hanuri dispărute din Centrul Vechi • Punct de plecare: Hanul lui Manuc • Traseu: Hanul lui Manuc – Strada Șelari – zona Hanului Constantin Vodă – Curtea Veche.

4. Hanuri, biserici și viața Orașului medieval • Punct de plecare: Curtea Veche• Traseu: Curtea Veche – Hanul cu Tei – Biserica Sf. Dumitru – Lipscani.

5. De la Rosetti la Kogălniceanu – Primul bulevard al Orașului • Punct de întâlnire: Piața Rosetti, nr. 1 • Traseu: Piața Rosetti – Bulevardul Carol I – Universitate – Bulevardul Regina Elisabeta – Piața Kogălniceanu.

6. Stilul brâncovenesc în spațiul bucureștean  • Punct de plecare: Palatul Suțu (Sala medievală) • Traseu: Palatul Suțu – Biserica Sfântul Gheorghe cel Nou – Biserica Colței.

Orele 10.00-20.00 – Dâmbovița Delivery: Opera Română (continuă și duminică)

Festivalul-manifest Dâmbovița Delivery, proiect partener PMB, organizat de Asociația Nod Makerspace, ajunge pentru prima dată la Opera Română. Pe 20 și 21 septembrie, Debarcaderul Operei va găzdui dezbateri, ateliere, plimbări pe apă, expoziții și spectacole, precum și activități sportive și artistice, demonstrații științifice și tururi ghidate prin Cotroceni. Programul include lansarea concursului internațional „Dâmbovița 2035”, dialogurile Nod X și premiera spectacolului „Sirene pe Dâmbovița”, co-produs de ARCUB. Evenimentul face parte din inițiativa Dâmbovița Apă Dulce, de regenerare urbană și ecologică

Orele 10.00 – 22.00 – Piața Universității devine, pentru două zile, un colț de București de altădată. PROEDUS organizează expoziții foto cu imagini de epocă, proiecții de filme documentare, studiouri foto retro și animatori costumați vor readuce atmosfera interbelică a Orașului. Vizitatorii pot lua parte la activități tematice și își pot face fotografii într-un decor inspirat din farmecul Micului Paris. (continuă și duminică)

10:00 - 18:00 – Urban Move Expo - expoziție de vehicule și materiale istorice – 20 - 21 septembrie - Bd Gheorghe Duca. În fiecare an TPBI contribuie activ la Săptămâna Europeană a Mobilității:   

·       Expoziția tramvaielor de epocă (Simmering și Thomson), a troleibuzelor Rocar de Simon și Rocar Autodromo, a autobuzului Saviem și a vehiculului utilitar Kraz; se vor oferi bilete istorice din hârtie care vor fi perforate, ca în trecut, în aparatele de compostat montate în vehiculele liniilor speciale;

 

10:00-18:00 Next Station: Everyone – vizite la trenul prezidențial, expoziții CFR și curse speciale pe rute metropolitante, în Gara de Nord – 20-21 septembrie 2025

·       La Gara de Nord participanții vor putea vizita Expoziția Muzeală CFR și Salonul Regal și vor putea admira Trenul Prezidențial, ce va fi garat la linia 14 din incinta gării.

10:00 - 16:00 - Boarding for Everyone - aeroportul Băneasa - 20 - 21 septembrie 2025.

·       Surpriza evenimentului constă într-un tur ghidat pe pista de zbor, organizat exclusiv pe bază de înscriere și care oferă participanților o experiență unică de descoperire a logisticii și organizării aeroportului. Pe pistă va fi amplasată și aeronava ROMBAC, care va putea fi vizitată de persoanele interesate în baza înscrierii online pe platforma TPBI, la linkul:https://tpbi.ro/sem2025/. Locurile sunt limitate, iar înscrierea se poate face până joi, 18.09.2025, ora 12:00.

Ora 10.00 - „Capitala Crește Verde” -  ALPAB, împreună cu vizitatorii mici și mari, va planta copaci și flori în Parcul Ateneului, zona Sălii Palatului și Parcul Kretzulescu. De asemenea, vor avea loc workshopuri susținute de arhitecți peisagiști, în cadrul cărora pasionații de grădinărit pot învăța tehnici de plantare și noțiuni de grădinărit urban.

Orele 10.00 – 20.00 – Opera Comică pentru Copii – Bebe Fest OCC - primul festival cultural din România dedicat exclusiv copiilor cu vârste cuprinse între 0 și 3 ani. Festivalul aduce în prim-plan experiențe culturale create special pentru cei mici: spectacole adaptate vârstei, spații pentru ascultarea și explorarea muzicii clasice, dar și ateliere creative.

Orele 11:00- 12:30 - Opera Comică pentru Copii - Spectacol cu fanfară în Foișorul din Cișmigiu

Distracția continuă și  la ceasurile amiezii

Orele 16:30 – 18:00 – o paradă spectaculoasă aduce pe Calea Victoriei atmosfera de altădată: cai, costume de epocă, artiști și personaje istorice. Punctul de plecare este bulevardul Dacia.

Un moment special al manifestării va fi susținut de Circul Metropolitan București, care va prezenta un mini-show în dreptul Casei Armatei – Cercul Militar Național.

Defilarea se va încheia pe platoul din Piața Universității, unde publicul este așteptat să ia parte la tradiționala și îndrăgita „Bătaie cu flori”.

Orele 18:00-19:00 – Bătaia cu Flori  - Pe platoul din Piața Universității, bucureștenii sunt invitați să participe la tradiționala și îndrăgita „Bătaie cu Flori”, simbol al bucuriei urbane.

Odinoară, evenimentul avea loc pe 10 mai, de Ziua Regalității, pe Șoseaua Kiseleff: florile erau „muniția”, iar participanți de toate vârstele și condițiile sociale se întreceau în aruncatul buchetelor, în timp ce aristocratele și familia regală primeau salutul publicului. Inițial caritabil, evenimentul a devenit rapid un spectacol multicolor și parfumat, imediat după parada militară, iar la final șoseaua rămânea acoperită de flori.

Obiceiul a fost reînviat în anii trecuți, aducând din nou bucuria „bătăii cu flori” în centrul capitalei.

Orele 16:00 – 23:00 – CREART - Street Food Festival în cadrul iMapp – în Piața Constituției

16:00- 23:00- CREART - Concerte în cadrul iMapp – Sylvio, DJ Varer & Christian Thomson, Adrian Șaguna & Arias / Emil Vergo, HVMZA & maestrul Gheorghe Zamfir cu Orchestra Metropolitană Bucureşti, condusă de dirijor Daniel Jinga

Petrecerea continuă la ceas de seară

Orele  19:00- 22:00 – ARCUB – Piața Festivalului George Enescu  - Concert Filarmonica „George Enescu”, dirijată de Tiberiu Soare, alături de soliștii Veronica Anușca și George Vîrban.

Orele  20:00- 23:00 – CREART - Concurs iMapp Bucharest Winners League - iMapp Bucharest – 10 ani de artă vizuală - Piața Constituției găzduiește ediția aniversară iMapp Bucharest, cu tema ART IS ALL AROUND, care celebrează omniprezența artei în viața cotidiană. Fațada de 23.000 mp a Palatului Parlamentului va fi transformată într-un spectacol vizual impresionant, combinând video mapping, muzică live și performance-uri interactive.

Potrivit CREART, publicul va putea urmări lucrările artiștilor internaționali câștigători ai festivalurilor de lumină din întreaga lume, care concurează pentru Marele Premiu iMapp Bucharest 2025. Spectatorii vor putea vota și premiul publicului. Evenimentul include și omagii pentru George Enescu și Constantin Brâncuși, prin lucrări speciale de video mapping și acompaniament muzical. Intrarea este liberă.

Orele  20:00- 03:00 – ARCUB – Proiecție filme documentare, scurt metraje ficțiune și proiecția în premieră outdoor a filmului „Nasty” – Calea Victoriei, Palatul CEC

Orele 21:00- 22:00 -  Spectacol pe apă - în cadrul Dâmbovița Delivery(continuă și duminică) Primul spectacol pe apă produs în România: „Sirene pe Dâmbovița”

Pe râul Dâmbovița, în zona Operei Române, va avea loc „Sirene pe Dâmbovița”, prima instalație-spectacol pe apă din România, un proiect inedit coprodus de ARCUB, semnat de regizorul Gabriel Sandu.

Evenimentul, prezentat ca o premieră, pe o scenă plutitoare, îi are în prim-plan pe spectatorii invitați într-o lume poetică unde o solistă întruchipează o sirenă și deschide metaforic „cutia memoriei colective”. Aceasta creează o punte între trecut și prezent, prin muzică live, actorie, video mapping și coregrafie. Intrarea este liberă.

 

DUMINICĂ 21 SEPTEMBRIE  - Dimineața, în plimbare prin oraș

 

Orele 10:00 – 22:00 PROEDUS - Piața Universității devine, pentru două zile, un colț de București de altădată. PROEDUS organizează expoziții foto cu imagini de epocă, proiecții de filme documentare, studiouri foto retro și animatori costumați vor readuce atmosfera interbelică a Orașului. Vizitatorii pot lua parte la activități tematice și își pot face fotografii într-un decor inspirat din farmecul Micului Paris.

 

Activitățile continuă și în miezul zilei

Orele 12:00 – 19:00 – Piața Constituției - Food Truck Festival în Piața Constituției, în cadrul iMapp

 

Orele 16:30 - 18:00 Teatrul Ion Creangă - Traseul Paradei personajelor de poveste TIC pe Calea Victoriei (din Bd. Dacia pana la intersecția cu Athenee Palace)

Atmosfera de sărbătoare se prelungește spre seară

Orele 19:00 – 23:00 – Legendarul raliu internațional Gumball 3000 - peste 100 de supermașini, de la modele personalizate la clasice și hypercar-uri rare vor fi conduse de o distribuție internațională de celebrități, influenceri, artiști, sportivi de renume, actori, gameri, YouTuberi și lideri din business, din peste 40 de țări. Parada va sosi în Piața Constituției începând cu ora 19:30, pentru un festival dedicat automobilelor, muzicii și proiecțiilor.

În exclusivitate pentru București, la ora 18:45 va avea loc lansarea globală a modelului Koenigsegg Jesko „Cobyx”, unul dintre cele doar 125 de exemplare produse din acest hypercar extrem de rar!

Publicul se va putea bucura de DJ set-uri susținute de vedetele Gumball 3000 și de un spectacol de light mapping live, pe fațada Palatului Parlamentului.

Programul muzical al serii, oferit de Gumball 3000, include: artistul afrobeats Adekunle Gold la ora 20:00, rapperița americană EVE – laureată Grammy la ora 20:30 și DJ-ul olandez Afrojack la ora 21:00. Spectacolul se va încheia cu un set special back-to-back susținut de Afrojack și Vikkstar - membru al faimosului grup britanic Sidemen, care vor urca pe scenă la ora 22:00.

Orele 18.00 – 22.00 – ARCUB – Piața Festivalului George Enescu  - de la ora 18:00 are loc concertul „Opereta Stars”, care aduce farmecul operetei în centrul Capitalei, iar la 19:00, Big Band-ul Radio România, condus de Simona Strungaru, închide festivalul cu un program plin de energie.

Toate evenimentele și programul complet sunt disponibile în link-ul

https://566.pmb.ro/

 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

