Zi de doliu fără restricții: UNTOLD, Iliescu și lacunele legislative. Avocatul Bărbuceanu, explicații: Există un singur aspect reglementat strict prin lege

Festivalul UNTOLD, cel mai mare eveniment muzical din România, va debuta în acest an pe 7 august, o zi care a fost declarată oficial una de doliu național în memoria fostului președinte Ion Iliescu. În ciuda încărcăturii simbolice a momentului, festivalul va avea loc conform programului anunțat, fără restricții sau modificări. Decizia a ridicat întrebări din partea opiniei publice cu privire la legalitatea desfășurării de evenimente în astfel de zile și la eventualele sancțiuni pentru organizatori sau autorități. Avocatul Bogdan Bărbuceanu a oferit o serie de lămuriri în cadrul unui interviu pentru DC News, explicând care sunt obligațiile legale în astfel de situații și de ce festivalul UNTOLD sau alte evenimente similare nu încalcă legea.

Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 630 din 5 august 2025, ziua de 7 august este dedicată comemorării fostului președinte Ion Iliescu. Documentul prevede ca instituțiile și autoritățile publice să arboreze drapelul în bernă și să adapteze corespunzător activitățile desfășurate în ziua respectivă. Totuși, măsurile adoptate au caracter în principal simbolic și de recomandare, fără a introduce obligații aplicabile și pentru sectorul privat.

Avocatul Bogdan Bărbuceanu a explicat că nu există un temei legal care să impună organizatorilor privați anularea sau amânarea evenimentelor. „Din păcate, nu există o sancţiune prevăzută de un act normativ în cazul nerespectării zilei de 7 august 2025 ca fiind zi de doliu național, astfel că cei fără respect față de instituțiile statului care vor organiza spectacole nu vor suporta consecințe”, a precizat acesta.

Guvernul a transmis, într-un răspuns DC News, că „obligațiile legate de doliul național revin doar instituțiilor publice. Nu sunt afectate evenimentele private. Programul UNTOLD se desfășoară normal”. Astfel, în lipsa unui cadru normativ care să interzică expres desfășurarea manifestărilor artistice sau culturale private în astfel de zile, nu poate fi invocată vreo formă de răspundere juridică.

Mai mult, nici în cazul în care o autoritate publică organizează sau avizează un eveniment care are loc în zi de doliu național nu există prevederi clare care să permită sancționarea persoanei în funcție sau a instituției respective. „Nu există o prevedere legală, din nefericire”, a spus avocatul Bărbuceanu, întrebat despre eventualele sancțiuni aplicabile în astfel de cazuri.

Singurul aspect reglementat strict prin lege rămâne arborarea drapelului național în bernă. Obligația este prevăzută inclusiv pentru persoane fizice, dacă aleg să arboreze drapelul la domiciliu sau la reședință. Nerespectarea acestor prevederi poate atrage o răspundere contravențională, conform art. 24 alin. (1) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1157/2001, ce reglementează arborarea drapelului, intonarea imnului și utilizarea sigiliilor cu stema României, adaugă avocatul. Astfel, arborarea drapelului României în stare necorespunzătoare se va sancționa cu amendă contravențională de la 500 de lei la 1.500 de lei.

De asemenea, în ziua de doliu, posturile de radio și televiziune, precum și instituțiile de cultură, sunt așteptate să își adapteze programele în mod corespunzător. Totuși, în lipsa unor sancțiuni pentru nerespectarea acestor îndrumări, aplicarea lor rămâne la latitudinea fiecărei entități în parte.

