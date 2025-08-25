Zelenski vrea cel puțin 1 miliard de dolari lunar de la aliați pentru a cumpăra arme americane

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski solicită aliaților cel puțin 1 miliard de dolari pe lună pentru achiziția de arme americane necesare războiului împotriva Rusiei.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat luni, 25 august, că obiectivul Kievului este să obțină cel puțin 1 miliard de dolari lunar de la aliați pentru achiziționarea de arme americane destinate efortului de război împotriva Rusiei, transmite Reuters.

Afirmația a venit în cadrul unei conferințe comune la Kiev cu prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Støre, unde Zelenski a menționat că țara nordică ar putea contribui la garanțiile de securitate pentru Ucraina, în domeniile apărării aeriene și securității maritime.

În aceeași zi, Zelenski a anunțat că intenționează să discute cu trimisul special al SUA, Keith Kellogg, despre pregătirile pentru o posibilă întâlnire cu președintele rus Vladimir Putin. Oficiali ucraineni și americani urmează să se întâlnească în cursul acestei săptămâni pentru a discuta despre acest subiect și despre posibile garanții de securitate.

Condițiile Rusiei pentru pace în Ucraina. Intrarea Ucrainei în NATO, exclusă

Sprijin internațional pentru Ucraina

La începutul anului, legăturile dintre Ucraina și Statele Unite au traversat momente tensionate. În luna martie, administrația Trump a suspendat toate livrările de ajutor militar către Ucraina, inclusiv muniție, vehicule și alte echipamente, ca urmare a tensiunilor din relațiile bilaterale, determinate de vizita lui Zelenski la Casa Albă din februarie, încheiată cu multe controverse. Această decizie a fost luată în contextul în care Trump a exercitat presiuni asupra președintelui Zelenski pentru a se angaja în negocieri cu Rusia.

Cu toate acestea, relațiile dintre cele două state s-au îmbunătățit în ultimele luni, Trump reluând livrările de arme și angajându-se să organizeze un summit între el și Putin la Anchorage, Alaska, pentru a discuta despre războiul din Ucraina și despre perspectivele unui acord de pace. Întâlnirea, care a avut loc pe 15 august, nu a dus la un acord concret, dar a dus la noi întâlniri și discuții despre pace.

Pe 18 august, președintele Zelenski a vizitat Casa Albă împreună cu alți lideri europeni, unde s-a întâlnit cu Donald Trump, care le-a relatat discuțiile purtate cu Vladimir Putin și a discutat pașii următori din proces. În cadrul acestei întâlniri, Trump a pledat pentru un acord de pace și pregătirea acțiunilor necesare pentru desfășurarea unei întâlniri între Putin și Zelenski.

