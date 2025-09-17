Data publicării:

Zelenski susține că Rusia pregătește două ofensive majore

Autor: Ioan-Radu Gava | Categorie: Stiri
Sursa foto: Agerpres
Sursa foto: Agerpres

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski susține că Federația Rusă plănuiește două ofensive majore în Ucraina.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski susţine că Kievul a oprit trei campanii ofensive ruseşti, dar Moscova plănuieşte încă două, conform unui interviu pentru Sky News, publicat pe canalul de YouTube al preşedinţiei Ucrainei şi preluat marţi de publicaţia ucraineană Ukrainska Pravda , scrie Agerpres.

"Starea de spirit în Europa şi SUA se schimbă, într-adevăr, puţin. Mă bucur că ultimele trei misiuni ofensive ale Rusiei au eşuat, dar ei plănuiesc încă două campanii ofensive grele. În opinia mea, eşecul tuturor misiunilor lor ofensive este un semnal foarte important", a afirmat Zelenski, conform sursei citate.

"În primul rând: ceea ce le-am spus europenilor şi Casei Albe este că ruşii nu vor reuşi să ne ocupe estul şi că ceea ce vă spun ei, că pot ocupa oraşul Sumî, sunt minciuni şi manipulări, şi noi o să dovedim asta. Şi exact asta s-a întâmplat: ruşii au pierdut trei campanii", a adăugat el.

Zelenski a mai susţinut că ruşii au suferit pierderi grele în resurse umane şi echipament şi acum se află sub o mare presiune.

În acelaşi timp, el a subliniat că forţele ucrainene ar trebui să fie susţinute cu arme şi asistenţă financiară care să meargă în producţia de arme, şi astfel Ucraina va rezista la încă două ofensive ruseşti.

În altă ordine de idei, Zelenski a apreciat că Polonia ar putea să nu fie capabilă să salveze oameni în cazul unui atac aerian rusesc pe scară largă.

"Forţele noastre aeriene realmente (lucrează) cu cei care se ocupă de apărarea aeriană şi cu grupuri mobile, aşa că este un sistem multiplu, existând de asemenea avioane de luptă şi interceptoare de drone. Este vorba despre drone kamikaze şi sisteme de apărare aeriană. Aşa că toate acestea au funcţionat împotriva a 810 (ţinte aeriene) şi în acele zile au distrus 700, iar acesta este un număr mare. Poţi compara acum cu Polonia, de exemplu", a precizat el.

"Acesta nu este un mesaj pentru prietenii noştri polonezi - ei nu sunt în război, de aceea este de înţeles că nu sunt pregătiţi pentru astfel de lucruri. Dar, dacă compari, noi am distrus mai mult de 700 din 810, iar ei au avut, de exemplu, 19 drone, din care au distrus patru. Deci nu au avut rachete şi nu au avut rachete balistice. Bineînţeles că nu pot salva oameni dacă se confruntă cu un atac masiv", a adăugat Zelenski.

El a mai spus că Ucraina poate învăţa şi pregăti soldaţi din ţări partenere, deoarece acestea au ajutat foarte mult încă de la începutul războiului pe scară largă declanşat de Rusia.

Săptămâna trecută, 19 drone ruseşti au încălcat spaţiul aerian al Poloniei, intrând din Ucraina şi Belarus.

