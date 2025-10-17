Zelenski, surprins de convorbirea lui Trump cu Putin și de viitoarea lor întâlnire la Budapesta

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a sosit joi după-amiază la Washington, unde are programată vineri o întâlnire cu şeful Casei Albe, Donald Trump, a fost surprins de discuţia telefonică purtată de preşedintele american cu liderul rus Vladimir Putin şi reuniunea între cei doi anunţată să aibă loc în curând la Budapesta, relatează portalul RBC.ua, citând publicaţia Axios.



Potrivit Axios, Volodimir Zelenski a fost foarte optimist în ultimele zile cu privire la întâlnirea sa planificată cu Trump şi la disponibilitatea preşedintelui american de a furniza Ucrainei rachete Tomahawk cu rază lungă de acţiune.



Totuşi, la scurt timp după ce Zelenski a ajuns la baza aeriană Andrews, preşedintele ucrainean şi echipa sa au fost surprinşi să vadă declaraţia lui Trump conform căreia a vorbit cu Putin şi a fost de acord să se întâlnească cu acesta în Ungaria.



Axios subliniază faptul că Ungaria este ţara cea mai puţin prietenoasă din UE faţă de Ucraina.



Donald Trump a vorbit joi seara cu Vladimir Putin şi a anunţat că un nou summit între ei va avea loc de data aceasta în Ungaria, în următoarele două săptămâni. Tema principală va fi posibilitatea încheierii războiului Rusiei împotriva Ucrainei.



Potrivit liderului american, convorbirea sa cu Putin a înregistrat "progrese semnificative". De asemenea, el a spus că îl va informa pe Zelenski despre conţinutul acestei discuţii vineri.



Pe baza declaraţiilor publice şi a relatărilor din media, se preconizează ca discuţiile de la Casa Albă să vizeze posibilul transfer către Kiev a unor rachete Tomahawk cu rază lungă de acţiune, consolidarea apărării antiaeriene a Ucrainei şi chiar presupuse planuri ale armatei ucrainene privind o contraofensivă. Posibilitatea unei contraofensive ucrainene a fost evocată săptămâna aceasta de Donald Trump, însă comandamentul militar de la Kiev nu a confirmat deocamdată această informaţie.



Totuşi, după discuţia cu Putin, Trump a făcut o declaraţie ambiguă despre rachetele Tomahawk. El a spus că SUA au o mulţime de astfel de rachete, dar că ele sunt necesare Americii şi că ţara sa nu îşi poate epuiza arsenalul, chiar dacă Washingtonul sugerase anterior că decizia de a furniza rachete Tomahawk Ucrainei ar fi fost practic luată.



Într-un mesaj postat pe reţelele sociale în cursul nopţii de joi spre vineri, Zelenski a afirmat că orice măsură luată de parteneri pentru a consolida Ucraina va presa Rusia să pună capăt războiului, aceasta fiind probabil o reacţie la declaraţia lui Trump, notează RBC.ua, potrivit Agerpres.