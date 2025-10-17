€ 5.0889
|
$ 4.3489
|

Urmărește dezbaterea live

 
Data publicării: 11:32 17 Oct 2025

Zelenski, surprins de convorbirea lui Trump cu Putin și de viitoarea lor întâlnire la Budapesta
Autor: Elena Aurel

volodimir-zelenski-ucraina_64468700 Sursa foto: Agerpres
 

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, aflat la Washington pentru o întâlnire cu Donald Trump, a fost surprins de convorbirea telefonică a președintelui american cu Vladimir Putin și de viitoarea lor reuniune la Budapesta.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a sosit joi după-amiază la Washington, unde are programată vineri o întâlnire cu şeful Casei Albe, Donald Trump, a fost surprins de discuţia telefonică purtată de preşedintele american cu liderul rus Vladimir Putin şi reuniunea între cei doi anunţată să aibă loc în curând la Budapesta, relatează portalul RBC.ua, citând publicaţia Axios. 

Potrivit Axios, Volodimir Zelenski a fost foarte optimist în ultimele zile cu privire la întâlnirea sa planificată cu Trump şi la disponibilitatea preşedintelui american de a furniza Ucrainei rachete Tomahawk cu rază lungă de acţiune.

Totuşi, la scurt timp după ce Zelenski a ajuns la baza aeriană Andrews, preşedintele ucrainean şi echipa sa au fost surprinşi să vadă declaraţia lui Trump conform căreia a vorbit cu Putin şi a fost de acord să se întâlnească cu acesta în Ungaria.

Axios subliniază faptul că Ungaria este ţara cea mai puţin prietenoasă din UE faţă de Ucraina.

Donald Trump a vorbit joi seara cu Vladimir Putin şi a anunţat că un nou summit între ei va avea loc de data aceasta în Ungaria, în următoarele două săptămâni. Tema principală va fi posibilitatea încheierii războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

Potrivit liderului american, convorbirea sa cu Putin a înregistrat "progrese semnificative". De asemenea, el a spus că îl va informa pe Zelenski despre conţinutul acestei discuţii vineri.

Pe baza declaraţiilor publice şi a relatărilor din media, se preconizează ca discuţiile de la Casa Albă să vizeze posibilul transfer către Kiev a unor rachete Tomahawk cu rază lungă de acţiune, consolidarea apărării antiaeriene a Ucrainei şi chiar presupuse planuri ale armatei ucrainene privind o contraofensivă. Posibilitatea unei contraofensive ucrainene a fost evocată săptămâna aceasta de Donald Trump, însă comandamentul militar de la Kiev nu a confirmat deocamdată această informaţie.

Totuşi, după discuţia cu Putin, Trump a făcut o declaraţie ambiguă despre rachetele Tomahawk. El a spus că SUA au o mulţime de astfel de rachete, dar că ele sunt necesare Americii şi că ţara sa nu îşi poate epuiza arsenalul, chiar dacă Washingtonul sugerase anterior că decizia de a furniza rachete Tomahawk Ucrainei ar fi fost practic luată.

Într-un mesaj postat pe reţelele sociale în cursul nopţii de joi spre vineri, Zelenski a afirmat că orice măsură luată de parteneri pentru a consolida Ucraina va presa Rusia să pună capăt războiului, aceasta fiind probabil o reacţie la declaraţia lui Trump, notează RBC.ua, potrivit Agerpres. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

volodimir zelenski
vladimir putin
donald trump
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 9 minute
Rezistență miraculoasă la blocul cu explozia din Sectorul 5. Care e explicația și ce se va întâmpla cu imobilul
Publicat acum 14 minute
Rusia propune construirea unui „tunel feroviar Putin-Trump” prin strâmtoarea Bering
Publicat acum 31 minute
De ce rezerviștii peste 55 de ani sunt din nou în vizorul mobilizării. Care e vârsta limită
Publicat acum 36 minute
Problemele reale din învățământul universitar românesc: Sfaturi pentru tinerii care nu pot studia în străinătate
Publicat acum 41 minute
Dependența de smartphone și alternativele, subiectul săptămânii la De Ce Citim/ VIDEO
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 16 Oct 2025
Ce ar fi făcut Mircea Badea dacă era chemat la exercițiul de antrenament pentru evaluarea rezervei de mobilizare
Publicat pe 15 Oct 2025
Previziuni astrale a doua jumătate a lunii octombrie 2025. Ce le așteaptă pe cele douăsprezece zodii
Publicat pe 15 Oct 2025
Bogdan Chirieac: Doar așa va fi schimbat Ilie Bolojan. Este haos
Publicat pe 15 Oct 2025
Trump amenință o țară NATO: Le merge foarte bine pe seama noastră. Cred că ar trebui să-i pedepsim
Publicat acum 15 ore si 48 minute
Trump se vede cu Putin la Budapesta. Chirieac: Orban ne-a închis la toți nasturii, cu toată dragostea
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close