Data publicării:

Zelenski: Putin i-a spus lui Trump că va cuceri Donbasul în cel mult patru luni

Autor: Elena Aurel | Categorie: Stiri
FOTO: Agerpres
FOTO: Agerpres

Volodimir Zelenski a declarat, într-un interviu publicat marți, că Vladimir Putin i-ar fi spus lui Donald Trump și lui Steve Witkoff, trimisul special al SUA pentru Ucraina, că plănuiește să preia controlul asupra regiunii Donbas din estul Ucrainei în următoarele luni, conform POLITICO.

„El (Putin) spune că în trei-patru luni, asta le-a spus americanilor, Casei Albe şi reprezentantului preşedintelui Trump, Witkoff, că va cuceri Donbasul în două-trei luni, maximum patru luni”, a declarat Volodimir Zelenski pentru ABC News. 

„Este cea mai fortificată parte, cu cele mai capabile forţe”, a mai spus Zelenski, argumentând că renunțarea la regiune este inacceptabilă și nu poate face obiectul negocierilor pentru Ucraina.

„Este ca o fortăreaţă… şi dacă ne retragem trupele şi el va avea tot Donbasul, cine poate garanta că nu va avansa 90 de kilometri mai departe spre Harkov, el a dorit întotdeauna Harkovul”, a spus Zelenski.

Marți, un atac rus asupra civililor din Donețk a ucis cel puțin 21 de persoane și a rănit aproape 24, după ce o bombă planantă a lovit satul Iarova, aflat la mai puțin de 10 km de linia frontului. Zelenski a denunțat atacul drept „absolut brutal” și a cerut comunității internaționale să sporească presiunea asupra Rusiei.

„Lumea nu trebuie să rămână inactivă. Este nevoie de un răspuns din partea Statelor Unite. Este nevoie de un răspuns din partea Europei. Este nevoie de un răspuns din partea G20. Este nevoie de acţiuni ferme pentru ca Rusia să înceteze să mai aducă moarte”, a spus președintele ucrainean. 

Zelenski a comentat situația din Donbas după ce au apărut informații că, la întâlnirea bilaterală din Alaska din 15 august, Putin i-ar fi prezentat lui Trump un plan de pace prin care Ucraina ar urma să renunțe la teritoriul neocupat, în schimbul unei promisiuni scrise a Rusiei de a nu mai invada din nou Ucraina.

În ceea ce privește summitul prezidenţial, Zelenski a afirmat că e păcat că Ucraina nu a fost invitată și că „Trump i-a oferit lui Putin ceea ce dorea”.

„El dorea foarte mult să se întâlnească cu preşedintele Trump, cu preşedintele Statelor Unite, şi cred că Putin a obţinut ce voia, ceea ce este păcat”, a spus el.

„Putin nu vrea să se întâlnească cu mine, dar vrea să se întâlnească cu preşedintele Statelor Unite pentru a arăta tuturor imagini şi videoclipuri că el este acolo”, a mai spus Zelenski.

Pe 18 august, după o întâlnire cu Zelenski și lideri europeni la Casa Albă, Trump a anunțat planuri pentru o întrevedere bilaterală între Zelenski și Putin. Kremlinul inițial nu a arătat interes pentru o întâlnire directă, iar pe 3 septembrie Putin a declarat că va accepta să se întâlnească față în față doar dacă întâlnirea are loc la Moscova.

„Nu pot merge la Moscova când ţara mea este bombardată, atacată în fiecare zi. Este de înţeles şi el înţelege acest lucru”, a spus președintele ucrainean. „Face acest lucru pentru a amâna întâlnirea… Se joacă şi se joacă cu Statele Unite”, a mai spus Volodimir Zelenski.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Uigurii cer ONU să facă presiuni mai puternice asupra Chinei după raportul privind regiunea Xinjiang
09 sep 2025, 23:58
Poliția Română va aduce acasă un urmărit internațional din categoria Most Wanted
09 sep 2025, 23:27
MAE, atenționare de călătorie pentru românii care merg în Italia
09 sep 2025, 22:21
Trafic dat peste cap pe DN1: Restricţii de circulație în zona Podului Băneasa
09 sep 2025, 22:19
Gutuie coaptă cu nuci și miere - rețeta simplă care umple casa de parfum și amintiri
09 sep 2025, 22:57
Zelenski: Putin i-a spus lui Trump că va cuceri Donbasul în cel mult patru luni
09 sep 2025, 22:56
ParintiSiPitici.ro
Sporește confuzia înaintea începutului de an școlar. „Mai bine țineți copiii acasă”, mesajul primit de mai mulți părinți. Marius Nistor: „Atragem atenția Guvernului Bolojan că școala nu va începe!”
07 sep 2025, 11:34
Karol Nawrocki: Nu intenționez să trimit soldați polonezi în Ucraina / Ce spune președintele suveranist despre Putin
09 sep 2025, 21:45
O bombă neexplodată din Al Doilea Război Mondial a fost găsită pe Aeroportul din Frankfurt
09 sep 2025, 21:54
iPhone Air, vedeta lansării Apple: mai subțire, mai rezistent, mai inteligent
09 sep 2025, 21:27
Annalena Baerbock, fostul ministru de externe al Germaniei, a preluat președinția Adunării Generale a ONU
09 sep 2025, 21:05
Emmanuel Macron a numit un nou premier, în ajunul protestului „Blocăm totul“. Cine e Sébastien Lecornu / foto în articol
09 sep 2025, 21:00
Ministrul suedez al sănătății a leșinat în timpul conferinței de presă: „Se poate întâmpla...”
09 sep 2025, 20:57
Maria-Georgiana Teodorescu, clarificări privind Chat Control: Ne vom opune dacă va fi cazul să votăm
09 sep 2025, 21:35
Horoscop 10 septembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
09 sep 2025, 20:43
România poate împrumuta până la 16,8 miliarde de euro prin SAFE. Până când se depune Planul Național de Investiții în Apărare
09 sep 2025, 20:18
Ce se va întâmpla cu sprijinul militar francez pentru Ucraina după căderea guvernului. Decizia Franței
09 sep 2025, 20:21
Prințul Harry face istorie cu o donație impresionantă pentru tineri
09 sep 2025, 20:06
MAE, precizări pentru românii care vor să meargă în Nepal
09 sep 2025, 19:24
La ce trebuie să fii atent când comanzi un burger? Sfatul celebrului bucătar Gordon Ramsay
09 sep 2025, 19:41
Tensiuni la granițele NATO: Polonia anunță reținerea unui agent belarus cu sprijin internațional
09 sep 2025, 18:54
Guvernul Bolojan, între presiunea socială și nevoia de reforme. Tache, Ciuvică și Chirieac, analiză la Miercurea Neagră
09 sep 2025, 18:51
Meloni respinge criticile referitoare la weekendul petrecut cu fiica sa la New York. Ce a declarat
09 sep 2025, 18:48
Revolta Generației Z: Tinerii nepalezi au folosit TikTok și Viber pentru a schimba guvernul
09 sep 2025, 18:39
Fostul adjunct SIS din Republica Moldova, reținut de DIICOT pentru trădare — surse
09 sep 2025, 18:04
Vlad Cubreacov: În România, limba română nu este suficient de protejată în toate formele ei
09 sep 2025, 20:44
Cauza morții lui Ștefan cel Mare. Prof. univ. dr. Vasile Astărăstoae, detalii despre ultimele clipe de viață ale domnitorului / video
09 sep 2025, 20:24
Ce este mai avantajos: Un bonus fără depunere sau un bonus cu depunere minimă?
09 sep 2025, 17:26
Un dentist explică de ce nu ar trebui să bei niciodată apă minerală
09 sep 2025, 16:59
Ce să mănânci toamna aceasta pentru un abdomen plat. Bilic: Nu e nevoie de cură de slăbire!
09 sep 2025, 20:00
RetuRO extinde în Sectorul 2 proiectul-pilot pentru promovarea educației ecologice și a solidarității urbane
09 sep 2025, 16:58
Ce discută angajații ANPC, după anunțul lui Bolojan privind reducerea personalului cu 20%
09 sep 2025, 18:15
Ce spune prof. Mariana Badea despre cei care scriu „cf”, „cmf” sau vorbesc în romgleză / video
09 sep 2025, 18:56
Mișcarea „Blocăm totul” testează limitele lui Macron, pe 10 septembrie. Analistul Ștefan Popescu face radiografia situației din Franța
09 sep 2025, 17:51
Explozii puternice în Doha, capitala Qatarului. Update: 5 membri Hamas, lichidați de Israel / video
09 sep 2025, 16:28
Interzicerea vânzării de mașini pe benzină și motorină din 2035. Merz, apel către Ursula von der Leyen
09 sep 2025, 16:11
Mai multe capete de porc inscripționate cu numele lui Macron au fost lăsate în fața a nouă moschei din Paris
09 sep 2025, 16:29
ANPDCA: Certificatele de handicap deja emise, cu termen de valabilitate permanent, rămân valabile 
09 sep 2025, 15:58
UE: Măsuri pentru reducerea risipei alimentare și a deșeurilor textile generate de sectorul de fast fashion 
09 sep 2025, 15:49
Polonia închide granița cu Belarus din cauza exercițiilor Zapad-2025
09 sep 2025, 15:54
Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare
09 sep 2025, 15:44
Blackout în Berlin. Pană de curent masivă
09 sep 2025, 15:15
„Blocați Totul": Mișcarea de protest care adâncește problemele politice ale lui Macron
09 sep 2025, 15:56
Ies noi detalii la iveală despre profesoara care s-a sinucis împreună cu copilul de 7 ani. Război îngrozitor cu tatăl copilului, polițist
09 sep 2025, 15:07
Accesul la servicii medicale pe timp de criză – dialog cu Dr. Dorian Schwartz
09 sep 2025, 14:18
Racheta rusă care a distrus parțial sediul guvernului ucrainean conținea și componente americane 
09 sep 2025, 14:12
Mai multe femei dintr-un bloc, spionate de un bărbat prin gaura cheii. Ce au făcut victimele
09 sep 2025, 15:19
Procesul pentru tentativa de asasinat asupra lui Trump a început: Suspectul a ales să se apere singur. Mesajul transmis juraților
09 sep 2025, 14:56
Atenție la ce cumperi online! Poți fi amendat drastic pentru import de marfă contrafăcută
09 sep 2025, 13:48
Minoră de 13 ani, exploatată sexual de propria familie. Două persoane au fost arestate
09 sep 2025, 13:21
DNA face percheziții la ELCEN. Directorul general și directorul comercial, printre vizați / Update
09 sep 2025, 12:26
Profesori în stradă, în prima zi de cursuri. Ce fel de școală mai începe în România anului 2025? Prof. Claudia Chiru, la Părinți Prezenți / VIDEO
09 sep 2025, 12:24
Cele mai noi știri
acum 16 minute
Uigurii cer ONU să facă presiuni mai puternice asupra Chinei după raportul privind regiunea Xinjiang
acum 47 de minute
Poliția Română va aduce acasă un urmărit internațional din categoria Most Wanted
pe 9 Septembrie 2025
Gutuie coaptă cu nuci și miere - rețeta simplă care umple casa de parfum și amintiri
pe 9 Septembrie 2025
Zelenski: Putin i-a spus lui Trump că va cuceri Donbasul în cel mult patru luni
pe 9 Septembrie 2025
MAE, atenționare de călătorie pentru românii care merg în Italia
pe 9 Septembrie 2025
Trafic dat peste cap pe DN1: Restricţii de circulație în zona Podului Băneasa
pe 9 Septembrie 2025
Toamnă cu lecții pentru Pești, Taur, Scorpion. Vești mai bune pentru Rac
pe 9 Septembrie 2025
O bombă neexplodată din Al Doilea Război Mondial a fost găsită pe Aeroportul din Frankfurt
Cele mai citite știri
pe 9 Septembrie 2025
Detaliul de securitate din poza de ”tânăr, frumos și liber” cu Oana Țoiu. Caz tip Hillary Clinton?
pe 9 Septembrie 2025
”Atunci, cu siguranță, Ilie Bolojan își va da demisia”. Declarația momentului din PNL
pe 9 Septembrie 2025
Creșterea vârstei standard de pensionare. Guvernul, precizări după declarațiile premierului/ Reacția ministrului Manole
pe 9 Septembrie 2025
Cutremur în Grecia. Seism puternic resimțit. Primar: "Cutremurul a fost foarte intens"
pe 9 Septembrie 2025
Cum a fost surprinsă ministra Oana Țoiu pe stradă - Foto în articol
foto pexels Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel