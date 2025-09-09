Zelenski: Putin i-a spus lui Trump că va cuceri Donbasul în cel mult patru luni

Volodimir Zelenski a declarat, într-un interviu publicat marți, că Vladimir Putin i-ar fi spus lui Donald Trump și lui Steve Witkoff, trimisul special al SUA pentru Ucraina, că plănuiește să preia controlul asupra regiunii Donbas din estul Ucrainei în următoarele luni, conform POLITICO.

„El (Putin) spune că în trei-patru luni, asta le-a spus americanilor, Casei Albe şi reprezentantului preşedintelui Trump, Witkoff, că va cuceri Donbasul în două-trei luni, maximum patru luni”, a declarat Volodimir Zelenski pentru ABC News.

„Este cea mai fortificată parte, cu cele mai capabile forţe”, a mai spus Zelenski, argumentând că renunțarea la regiune este inacceptabilă și nu poate face obiectul negocierilor pentru Ucraina.

„Este ca o fortăreaţă… şi dacă ne retragem trupele şi el va avea tot Donbasul, cine poate garanta că nu va avansa 90 de kilometri mai departe spre Harkov, el a dorit întotdeauna Harkovul”, a spus Zelenski.

Marți, un atac rus asupra civililor din Donețk a ucis cel puțin 21 de persoane și a rănit aproape 24, după ce o bombă planantă a lovit satul Iarova, aflat la mai puțin de 10 km de linia frontului. Zelenski a denunțat atacul drept „absolut brutal” și a cerut comunității internaționale să sporească presiunea asupra Rusiei.

„Lumea nu trebuie să rămână inactivă. Este nevoie de un răspuns din partea Statelor Unite. Este nevoie de un răspuns din partea Europei. Este nevoie de un răspuns din partea G20. Este nevoie de acţiuni ferme pentru ca Rusia să înceteze să mai aducă moarte”, a spus președintele ucrainean.

Zelenski a comentat situația din Donbas după ce au apărut informații că, la întâlnirea bilaterală din Alaska din 15 august, Putin i-ar fi prezentat lui Trump un plan de pace prin care Ucraina ar urma să renunțe la teritoriul neocupat, în schimbul unei promisiuni scrise a Rusiei de a nu mai invada din nou Ucraina.

În ceea ce privește summitul prezidenţial, Zelenski a afirmat că e păcat că Ucraina nu a fost invitată și că „Trump i-a oferit lui Putin ceea ce dorea”.

„El dorea foarte mult să se întâlnească cu preşedintele Trump, cu preşedintele Statelor Unite, şi cred că Putin a obţinut ce voia, ceea ce este păcat”, a spus el.

„Putin nu vrea să se întâlnească cu mine, dar vrea să se întâlnească cu preşedintele Statelor Unite pentru a arăta tuturor imagini şi videoclipuri că el este acolo”, a mai spus Zelenski.

Pe 18 august, după o întâlnire cu Zelenski și lideri europeni la Casa Albă, Trump a anunțat planuri pentru o întrevedere bilaterală între Zelenski și Putin. Kremlinul inițial nu a arătat interes pentru o întâlnire directă, iar pe 3 septembrie Putin a declarat că va accepta să se întâlnească față în față doar dacă întâlnirea are loc la Moscova.

„Nu pot merge la Moscova când ţara mea este bombardată, atacată în fiecare zi. Este de înţeles şi el înţelege acest lucru”, a spus președintele ucrainean. „Face acest lucru pentru a amâna întâlnirea… Se joacă şi se joacă cu Statele Unite”, a mai spus Volodimir Zelenski.

