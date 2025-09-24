Zelenski, mesaj către liderii mondiali adunați la ONU. Ce le-a cerut

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a făcut miercuri apel către marile puteri ale lumii să colaboreze pentru a opri războiul declanșat de Rusia în țara sa, acuzându-l pe președintele rus Vladimir Putin că urmărește să extindă conflictul dincolo de granițele Ucrainei, potrivit Reuters.

Într-un discurs susținut în fața Adunării Generale a ONU, alcătuită din 193 de membri, el a declarat că războiul a declanșat cea mai distructivă cursă a înarmării din istorie și că Ucraina se pregătește să deschidă exportul armamentului său către aliați.

„Faptele sunt simple: oprirea acestui război… este mai ieftină decât construirea mai târziu a grădinițelor subterane sau a buncărelor masive pentru infrastructura critică”, a spus el.

Zelenski a menționat încălcările spațiului aerian de către drone și avioane de luptă rusești în Polonia și Estonia, membri NATO, ca dovezi că Putin testează noi limite în războiul din Ucraina.

„Acum dronele rusești zboară deja peste Europa, iar operațiunile Rusiei se extind deja în alte țări”, a afirmat el. „Putin vrea să continue acest război prin extinderea lui, iar nimeni nu se poate simți în siguranță în acest moment”.

Zelenski a anunțat că Ucraina a decis să înceapă exportul de arme către aliați.

„Nu trebuie să începeți această cursă de la zero. Suntem pregătiți să împărtășim ceea ce s-a dovedit deja eficient”, a spus el, referindu-se la producția de apărare.

„Suntem gata să transformăm armele noastre moderne în securitatea voastră modernă. Am decis să deschidem exportul de armament. Și acestea sunt sisteme puternice, testate într-un război real, când fiecare instituție internațională a eșuat”, a adăugat Zelenski.