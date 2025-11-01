€ 5.0851
Data publicării: 22:23 01 Noi 2025

Zelenski le oferă ucrainenilor călătorii gratis cu trenul
Autor: DC News Team

zelenski_41021800 FOTO: Agerpres
 

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a promis ucrainenilor noi ajutoare în perspectiva iernii, inclusiv kilometri gratis de călătorie pe calea ferată, relatează agențiile Agerpres și DPA.

"Trei mii de kilometri, astfel încât oricine să poată alege gratuit rute feroviare în Ucraina: Lvov-Kiev, Kiev-Dnipro şi orice altă (rută)", a afirmat Zelenski în mesajul său video zilnic de sâmbătă, adăugând că detaliile programului sunt încă în curs de elaborare.

Potrivit şefului statului, căile ferate trebuie să le demonstreze cetăţenilor ucraineni că fondurile bugetare utilizate de întreprinderea de stat deservesc realmente societatea.

Numărul de kilometri menţionaţi de Zelenski sunt suficienţi pentru două călătorii între oraşul industrial Zaporojie, situat în prima linie, şi oraşul Ujgorod, de la graniţa cu Slovacia, de exemplu, notează dpa.

În plus, guvernul va dezvolta un program de iarnă similar cu cel de anul trecut, în cadrul căruia 14 milioane de ucraineni au primit fiecare echivalentul a puţin peste 20 de euro (23,18 dolari) drept sprijin.

"Vom îngheţa cu siguranţă preţul gazelor în această iarnă - nu vor exista creşteri - la fel şi preţul energiei electrice pentru gospodăriile private", a mai promis Zelenski.

Costul a 1 kilowatt-oră de energie electrică este în prezent echivalent cu puţin sub 0,09 euro, dar, în urma atacurilor ruseşti cu drone şi rachete asupra centralelor electrice, energia electrică este disponibilă doar câteva ore pe zi în mare parte din ţară.

Chiar şi înainte de invazia rusă din februarie 2022, Ucraina era cea mai săracă ţară din Europa ca venit per capita, conform calculelor Fondului Monetar Internaţional. Aproape jumătate din bugetul de stat ucrainean este finanţat din împrumuturi externe şi fonduri de ajutor, mai notează DPA.

