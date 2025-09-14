Zelenski le cere aliaților să nu mai cumpere petrol rusesc: Nu căutați scuze pentru a evita sancțiunile

Apelul lui Zelenski: Europa și SUA trebuie să taie dependența de petrolul rusesc.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, le-a cerut aliaților să înceteze achizițiile de petrol rusesc și să nu mai „caute scuze” pentru a evita sancțiunile împotriva Moscovei, transmite Reuters.

La rândul său, fostul președinte american Donald Trump a declarat că Statele Unite ar urma sancțiuni doar dacă toți membrii NATO ar cădea de acord asupra acestora.

„Fac apel la toți partenerii să nu mai caute scuze pentru a nu impune sancțiuni – Europa, SUA, G7, G20”, a scris Zelenski pe platforma X.

„Este necesară reducerea consumului de petrol rusesc, iar acest lucru va diminua în mod sigur capacitatea Rusiei de a duce războiul. Am auzit poziția SUA, iar această poziție ar trebui să fie ascultată de toți cei care încă aleg să cumpere de la Rusia, în loc să apeleze la alți parteneri”, a adăugat liderul ucrainean.

