Zelenski, deschis negocierilor cu Rusia, dar nu în timp ce cad bombe. Condiția Kievului

„După un armistiţiu, suntem pregătiţi să ne aşezăm (să negociem) în orice format”, a afirmat Zelenski, precizând că un pas important ar putea fi făcut miercuri, la Londra, unde o delegație ucraineană urmează să discute cu oficiali de rang înalt din statele occidentale despre posibilitatea unui armistițiu parțial sau total. Întâlnirea survine într-un moment delicat, după mai bine de trei ani de conflict armat care a devastat Ucraina.

Zelensky remembered about the Constitution of Ukraine and said that he does not recognize Crimea as Russian territory.



He also said that Kiev is ready for negotiations with Russia in any format, but only after a ceasefire.