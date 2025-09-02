Zeci de locuințe evacuate în Vaslui, după ce o cisternă cu gaz metan s-a răsturnat pe șosea

Zeci de locuințe au fost evacuate, marți, în apropierea locului în care o cisternă încărcată cu gaz metan s-a răsturnat în afara părții carosabile pe DN 24A Murgeni - Bârlad, lângă localitatea Simila.

UPDATE

Traficul de pe DE 581, spre Murgeni și invers, a fost deviat prin localitatea Simila după ce în zonă o cisternă încărcată cu gaz s-a răsturnat, iar circulația a fost blocată.

Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Vaslui, o parte a traficului va fi deviată prin municipiul Bârlad, pe DN 24D, ruta Trestiana - Bârlad și pe DE 581, ruta Simila - Bârlad.

„Ca urmare a producerii unui eveniment rutier, fără victime, pe raza satului Simila, comuna Zorleni, unde o cisternă ce transporta combustibil s-a răsturnat în afara părții carosabile, pentru protecția zonei, traficul rutier și pietonal a fost blocat pe următoarele căi rutiere: Varianta Ocolitoare a municipiului Bârlad (DN 24G ) pe ruta Simila (Zorleni) - Trestiana (comuna Grivița) și DN 24 A, pe ruta Simila - Zorleni”, au precizat oficialii IPJ Vaslui.

Știre inițială

Aproximativ 30 de locuințe au fost evacuate, marți, în apropierea locului în care o cisternă încărcată cu gaz metan s-a răsturnat în afara părții carosabile pe DN 24A Murgeni - Bârlad, lângă localitatea Simila.

Evacuările continuă. Pericol de explozie

Potrivit prefectului județului Vaslui, Eduard Popica, situația este în dinamică, iar din cauza pericolului de explozie din zonă, evacuările vor continua.

„Până acum au fost evacuate aproximativ 30 de locuințe, dar dar situația este în dinamică și continuăm evacuările întrucât incidentul este la mai puțin de 30 de metri de prima locuință”, a menționat Eduard Popica.

Neadaptarea vitezei în sensul giratoriu

O cisternă cu încărcată cu gaz metan s-a răsturnat în afara părții carosabile, marți, pe DN 24A Murgeni - Bârlad, în apropierea localității Simila, traficul în zonă fiind blocat.

Autocisterna era condusă de un cetățean din Republica Moldova, care a fost preluat de un echipaj medical și transportat la Spitalul de Urgență „Elena Beldiman” Bârlad.

În zonă acționează reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vaslui, ai Inspectoratului de Poliție Județean și ai Inspectoratului de Jandarmi Județean, potrivit Agerpres.

