Vrei să reduci zahărul din alimentația ta? Află ce îndulcitor ți se potrivește cel mai bine

Înlocuitorii zahărului câștigă tot mai mult teren în dieta zilnică, însă nu toți îndulcitorii sunt la fel. Aspartamul, sucraloza, stevia sau fructul călugărului interacționează diferit cu organismul, afectând glicemia, microbiomul intestinal sau apetitul. Iată ce spun studiile despre fiecare și ce ar putea însemna pentru sănătatea dumneavoastră.

Toți îndulcitorii, artificiali sau naturali, activează receptorii gustului dulce care influențează metabolismul și apetitul. Totuși, experții avertizează că efectele fiziologice ale dulcelui nu dispar doar pentru că acesta nu provine din zahăr.

„Nu contează dacă este vorba de zahăr sau de îndulcitori artificiali”, explică Yanina Pepino, profesor de nutriție conform National Geographic. Reducerea generală a consumului de dulce rămâne cheia pentru o dietă sănătoasă, iar alegerea îndulcitorului potrivit depinde de contextul individual de sănătate.

Aspartam: dulce, dar controversat

Aprobat în SUA în 1981, aspartamul este de aproximativ 200 de ori mai dulce decât zahărul și se regăsește în băuturi dietetice, gumă de mestecat și alte produse fără zahăr.

Deși descompunerea sa în aminoacizi în intestin îl face în general inofensiv pentru microbiom, studiile pe termen lung sugerează că poate influența greutatea corporală și, posibil, riscul de cancer, deși dovezile sunt mixte. Unele cercetări indică și o creștere a senzației de foame în comparație cu alți îndulcitori.



Sucraloza: gustul apropiat de zahăr, dar cu efecte mixte

Sucraloza, cunoscută sub numele de Splenda, este de aproximativ 600 de ori mai dulce decât zahărul și trece aproape intactă prin intestin.

Studiile arată rezultate diferite: pentru unii adulți sănătoși, nu afectează glicemia, în timp ce pentru persoanele obeze poate modifica răspunsul la glucoză și sensibilitatea la insulină. În același timp, consumul de sucraloză poate reduce aportul caloric și poate ajuta la scăderea în greutate pe termen scurt.



Stevia: naturală, dar nu neapărat mai bună

Derivată dintr-o plantă sud-americană, stevia este de aproximativ 300 de ori mai dulce decât zahărul și ajunge în colon unde este descompusă de bacteriile intestinale.

Unele studii sugerează beneficii pentru microbiom și controlul glicemiei, mai ales la persoanele obeze, dar rezultatele sunt variabile. Glicozidele steviolice purificate sunt aprobate în SUA și UE, însă formele brute nu au primit încă acceptul autorităților.



Fructul călugărului: un mister dulce

Fructul călugărului, un îndulcitor natural derivat dintr-un fruct asiatic, este de aproximativ 200 de ori mai dulce decât zahărul și este considerat sigur de FDA.

Studiile pe oameni sunt încă limitate și nu au arătat diferențe semnificative față de zahăr în ceea ce privește glicemia sau aportul caloric, însă cercetările pe animale indică posibile beneficii metabolice și antiinflamatorii.

