Data publicării:

Vrei să reduci zahărul din alimentația ta? Află ce îndulcitor ți se potrivește cel mai bine

Autor: Alexandra Curtache | Categorie: Sanatate
Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Înlocuitorii zahărului câștigă tot mai mult teren în dieta zilnică, însă nu toți îndulcitorii sunt la fel. Aspartamul, sucraloza, stevia sau fructul călugărului interacționează diferit cu organismul, afectând glicemia, microbiomul intestinal sau apetitul. Iată ce spun studiile despre fiecare și ce ar putea însemna pentru sănătatea dumneavoastră.

Toți îndulcitorii, artificiali sau naturali, activează receptorii gustului dulce care influențează metabolismul și apetitul. Totuși, experții avertizează că efectele fiziologice ale dulcelui nu dispar doar pentru că acesta nu provine din zahăr.

„Nu contează dacă este vorba de zahăr sau de îndulcitori artificiali”, explică Yanina Pepino, profesor de nutriție conform National Geographic. Reducerea generală a consumului de dulce rămâne cheia pentru o dietă sănătoasă, iar alegerea îndulcitorului potrivit depinde de contextul individual de sănătate.

 

Aspartam: dulce, dar controversat

Aprobat în SUA în 1981, aspartamul este de aproximativ 200 de ori mai dulce decât zahărul și se regăsește în băuturi dietetice, gumă de mestecat și alte produse fără zahăr.

Deși descompunerea sa în aminoacizi în intestin îl face în general inofensiv pentru microbiom, studiile pe termen lung sugerează că poate influența greutatea corporală și, posibil, riscul de cancer, deși dovezile sunt mixte. Unele cercetări indică și o creștere a senzației de foame în comparație cu alți îndulcitori.


Sucraloza: gustul apropiat de zahăr, dar cu efecte mixte

Sucraloza, cunoscută sub numele de Splenda, este de aproximativ 600 de ori mai dulce decât zahărul și trece aproape intactă prin intestin.

Studiile arată rezultate diferite: pentru unii adulți sănătoși, nu afectează glicemia, în timp ce pentru persoanele obeze poate modifica răspunsul la glucoză și sensibilitatea la insulină. În același timp, consumul de sucraloză poate reduce aportul caloric și poate ajuta la scăderea în greutate pe termen scurt.


Stevia: naturală, dar nu neapărat mai bună

Derivată dintr-o plantă sud-americană, stevia este de aproximativ 300 de ori mai dulce decât zahărul și ajunge în colon unde este descompusă de bacteriile intestinale.

Unele studii sugerează beneficii pentru microbiom și controlul glicemiei, mai ales la persoanele obeze, dar rezultatele sunt variabile. Glicozidele steviolice purificate sunt aprobate în SUA și UE, însă formele brute nu au primit încă acceptul autorităților.


Fructul călugărului: un mister dulce

Fructul călugărului, un îndulcitor natural derivat dintr-un fruct asiatic, este de aproximativ 200 de ori mai dulce decât zahărul și este considerat sigur de FDA.

Studiile pe oameni sunt încă limitate și nu au arătat diferențe semnificative față de zahăr în ceea ce privește glicemia sau aportul caloric, însă cercetările pe animale indică posibile beneficii metabolice și antiinflamatorii.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Vrei să reduci zahărul din alimentația ta? Află ce îndulcitor ți se potrivește cel mai bine
12 sep 2025, 21:49
Reformă în adevăratul sens al cuvântului în Sănătate. Rogobete arată cum vor fi evaluați medicii în funcție de criteriile de performanță
12 sep 2025, 19:02
Neurochirurgia românească, jumătate de secol de tradiție. Cluj-Napoca găzduiește peste 350 de experți din întreaga lume pentru un congres internațional
12 sep 2025, 13:31
Diferența dintre cireșe și vișine: care e "ibuprofen natural" și care distruge cancerul de colon
12 sep 2025, 09:11
Cum se calculează corect ovulația și zilele fertile. Multe femei greșesc cu testul în față
11 sep 2025, 12:52
5 trucuri să scapi de pofta de dulce
11 sep 2025, 11:30
ParintiSiPitici.ro
„Politica nu are ce să caute în Educație! Nu mai veniți spre noi! Lăsați-ne în pace!” Prof. Claudia Chiru lansează apel: „Dacă eu nu am timp să dau feedback copilului, învățarea e zero!” / VIDEO
12 sep 2025, 10:40
Ministerul Sănătăţii vrea să introducă 35 de medicamente noi pe listele compensate
10 sep 2025, 20:12
Ce studii au cei care au organizat controversatul eveniment anti-vaccin de la Brașov. Prof. dr. Simin Aysel Florescu: Veți fi uimiți!
10 sep 2025, 10:31
HPV: ce trebuie să știți despre virusul comun asociat cu cancerul
08 sep 2025, 23:48
Medicina de familie urcă în topul preferințelor studenților. O nouă lege intră în vigoare în 6 ani. Drept de liberă practică după facultate
08 sep 2025, 15:06
Reguli de igienă în România de acum 200-300 de ani. Moaşele şi babele vindecătoare le impuneau
07 sep 2025, 18:14
Ministrul Sănătății: Colegiul Medicilor va realiza un raport privind conferinţa de la Braşov. Îl vom trimite la Parchet
07 sep 2025, 14:39
Boala care afectează ochii fără să ne dăm seama. Este foarte gravă, fără tratament și se moștenește. Avertismentul dr. Monica Pop
07 sep 2025, 09:31
Cât de des este bine să ne spălăm pe cap, potrivit medicilor
06 sep 2025, 19:16
Medicii, în frunte cu ministrul Rogobete, se ridică împotriva unui ”eveniment medical” din Brașov. Ce s-a întâmplat. ”Atenție, dezinformare medicală”
06 sep 2025, 18:22
Deochiul, o afecţiune reală sau una închipuită? Dr. Vasile Astărăstoae: Paradoxal, descântecul funcţionează
06 sep 2025, 14:14
Cum afectează îndulcitorii artificiali memoria și sănătatea creierului. Ce ar trebui să știe persoanele cu diabet - Studiu
06 sep 2025, 12:18
Pastilă comună contra durerilor, posibil legată de autismul la copii. Raportul Departamentului de Sănătate din SUA
05 sep 2025, 23:41
Un singur obicei la toaletă ar putea crește riscul de hemoroizi
05 sep 2025, 11:00
Ce îți spun gazele intestinale despre sănătatea ta: 15 semne pe care nu trebuie să le ignori
04 sep 2025, 14:28
Copii născuți cu HIV și avorturi forțate din cauza lipsei de tratament, după tăierile de ajutoare ale lui Trump
03 sep 2025, 16:45
La 12 ani, fiica actriței Tily, Roxana din serialul La bloc, a făcut accident ischemic tranzitoriu. Medic SANADOR: Dacă brusc nu mai vezi cu un ochi, sună la salvare!
03 sep 2025, 10:19
Cele 5 probleme medicale grave provocate de căldură
02 sep 2025, 18:38
S-a întors Covid-19 în România! Episod destul de serios. Spitalele sunt pline
02 sep 2025, 13:43
Vitamina D, secretul tinereții fără bătrânețe? Un studiu revoluționar ar putea schimba totul
01 sep 2025, 12:17
De ce sunt nucile esențiale în alimentația copiilor și adulților. Mituri, beneficii și recomandări
01 sep 2025, 09:12
Cancerul de piele. Investigații de ultimă generație la Galați
28 aug 2025, 10:01
O nouă pastilă pentru slăbit promite rezultate mari la un preț mai mic decât celebrul Ozempic. De când va fi disponibilă
27 aug 2025, 14:50
De ce aleg medicii tineri să părăsească România și cum îi putem întoarce: Studiul lansat de Andrei Baciu
27 aug 2025, 13:42
Atenție la rabie! Numărul cazurilor crește. Dr. Ciuhodaru: O mușcătură poate fi mortală și oricine poate fi afectat
27 aug 2025, 12:37
Ce boli poți lua dacă ai relații intime cu o persoană vaccinată împotriva COVID-19. Dar cu una nevaccinată? Când poți face cancer
25 aug 2025, 19:07
Medicul Flavia Groșan revine asupra conspirației. Nu pățim nimic dacă avem relații intime cu oameni care s-au vaccinat împotriva COVID-19... o spune până și ea
25 aug 2025, 17:50
Conducerea Colegiului Medicilor Bihor analizează cazul dr. Flavia Groșan. ”Indiferent de presiunea publică, medicina se practică pe bază de dovezi”
25 aug 2025, 13:39
Monica Pop avertizează: nu vă dați niciodată cu cremă dacă aveți ulcior la ochi! Uite de ce
24 aug 2025, 22:56
Ministrul Sănătăţii anunţă noi obligaţii pentru spitale, din septembrie
23 aug 2025, 16:44
Raed Arafat: UPU nu este un fast-food medical
23 aug 2025, 15:30
Dr. Mihai Craiu: Dacă vedeți aceste semne și copilul care pare răcit are sub 6 luni fugiți la spital. IMEDIAT!
23 aug 2025, 15:02
Decizie-cheie pentru pacienți: Accesul rapid la tratamente vitale devine text de lege. Reacția președintelui COPAC
21 aug 2025, 10:27
Cum vor fi evaluate performanțele în spitale: Măsuri noi pentru manageri și șefi de secție. Anunțul Ministerului Sănătății
20 aug 2025, 19:43
Programul „plămân artificial” se extinde. Spitale din Bihor, Craiova, Târgu Mureș și Timișoara intră în rețea
19 aug 2025, 08:55
Ce înseamnă factorul genetic în cancerul de colon. Dr. Gangone, SANADOR: ”Pe lângă rude, mai sunt anumite sindroame”
18 aug 2025, 22:27
Grăsimea care nu se vede, dar care duce la cancer. Nu e vorba de obezitate
18 aug 2025, 22:37
Unu din trei turiști consultați pe Litoral are sindrom metabolic
18 aug 2025, 10:20
Mirosurile care anunță boala cu ani înainte. Specialiștii au rămas surprinși
17 aug 2025, 22:12
Secretul comunităților tradiționale în lupta cu alergiile. Cum reușesc să le țină la distanță
17 aug 2025, 14:25
Ce se întâmplă cu corpul tău dacă nu mănânci nimic timp de trei zile
15 aug 2025, 17:39
Dieta care distruge cancerul și face chimioterapia puternică. 3 alimente pe care să NU le mai mănânci
15 aug 2025, 15:12
Manifestul DCNews, DCMedical și ARGUMENT, susținut din Cluj, pentru o Românie în care sănătatea nu este un lux, ci o necesitate
15 aug 2025, 14:17
Legătura dintre flora intestinală și bolile cronice. Dr. Sanda Maria Crețoiu, la Academia de Sănătate
14 aug 2025, 15:05
Semnul care îți spune să arunci murăturile, zacusca și carnea imediat!
14 aug 2025, 16:03
Explozie în Bacău, la Letea Veche. Update: Ministerul Sănătății, noi precizări despre persoanele arse
13 aug 2025, 17:27
Cele mai noi știri
acum 23 de minute
Adevărul din spatele roșiilor lucioase: Trucuri ca să le deosebești pe cele bio de cele coapte artificial
acum 32 de minute
Radu Ţurcanu şi Marcelo Arevalo vor deschide meciul El Salvador - România, din Cupa Davisv
acum 34 de minute
Șacalul, tot mai prezent în România. Un specialist WWF demontează miturile despre acest animal: A făcut un mare serviciu omului
acum 59 de minute
Marea Britanie pregătește un plan de consolidare a Flancului Estic
acum 1 ora 39 minute
Mini Joy, nou centru de dezvoltare pentru copii între 1,8 și 3 ani, s-a deschis în Târgu Mureș
acum 1 ora 40 minute
Polonia cere Statelor Unite o reacție fermă după incidentul cu drone rusești
acum 1 ora 50 minute
Vrei să reduci zahărul din alimentația ta? Află ce îndulcitor ți se potrivește cel mai bine
acum 1 ora 51 minute
Autoritatea profesorilor, tot mai subminată de regulamente și părinți. Prof. Andreia Bodea spune ce se întâmplă, de fapt, în școli / video
Cele mai citite știri
pe 11 Septembrie 2025
SONDAJ INSCOP. Partidul de pe primul loc, dacă ar avea loc duminică alegeri. Răstoarnă toată scena politică din România
pe 11 Septembrie 2025
Andrei Caramitru, prima reacție după ce s-ar fi deschis dosar penal pe numele său
pe 11 Septembrie 2025
Un ciclon traversează România. Alerte de vânt puternic și ploi. Vor și chiar și 60 l/mp, iar viteza vântului va atinge și 80 km/h
pe 11 Septembrie 2025
Explicațiile halucinante ale criminalului care a ucis-o pe ucraineanca Irina Zarutska: „S-au năpustit asupra ei”
pe 11 Septembrie 2025
Ingredientul din pâine care găurește betonul. Chef Florin Dumitrescu: Fii atent la asta dacă vrei să nu mai mănânci pâine niciodată!
foto pexels Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel