Vrei să călărești măgăruși în Santorini? Iată ce condiții trebuie să îndeplinești

Țara a interzis turiștilor "supraponderali" să mai călărească aceste animale pe populara insulă Santorini, după ce activiștii au reclamat că acestea suferă leziuni ale coloanei vertebrale.

Turiștii obișnuiesc să plătească pentru a urca pe măgari pantele abrupte de la malul mării până în orașul principal al insulei, însă transportarea persoanelor mai grele a afectat animalele și a stârnit indignarea organizațiilor de protecție a acestora. Ministerul grec al Dezvoltării Rurale și Alimentației a precizat că animalele "nu trebuie încărcate cu o greutate excesivă, în raport cu dimensiunea, vârsta sau starea lor fizică".

Plângeri și presiuni publice

Noile reguli au fost transmise regiunilor insulare după ce autoritățile au primit "numeroase plângeri și relatări privind condițiile de trai și bunăstarea animalelor domestice" în timpul sezonului estival aglomerat.

Santorini are un relief abrupt, iar măgarii sunt adesea folosiți pe trasee înguste, inaccesibile mașinilor. Activștii au criticat și modul în care sunt tratați de proprietari.

Imagini cu turiști supraponderali călărind animalele au provocat reacții puternice pe rețelele sociale, iar o petiție care cerea interzicerea folosirii lor ca mijloc de transport a strâns peste 100.000 de semnături.

Persoanele care doresc să călărească măgarii trebuie acum să cântărească sub 100 de kilograme sau cel mult o cincime din greutatea animalului.