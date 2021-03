Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a anunţat că în bugetul României pentru 2021 a fost dublată suma alocată investiţiilor. Afirmaţia a fost făcută în cadrul evenimentului "Digitalizarea Romaniei, prioritate ZERO! Editia a II-a", organizat de DC MEDIA GROUP.

"Am observat tendinţa de a lipi bugetul de diverse etichete de austeritate. Austeritatea înseamnă o scădere a veniturilor, combinată cu creşterea taxelor. Nu e cazul. Bugetul nu prevede creşterea taxelor, şi nici nu avem o scădere a veniturilor. Majoritatea ministerelor au creşteri de buget.

Am vrut să creştem suma de investiţii. E un maxim istoric, o sumă semnificativă. Mai ales dacă ne raportăm la media ultimilor ani. Suma pentru investiţii este cât cele din 2016 şi 2017 împreună, dar şi aproximativ dublul mediei dintre 2016 şi 2019, Media este de 33mld si noi avem 62mld în 2021", a declarat Alexandru Nazare.

Creşte absorbţia de fonduri UE

"Aceste semnale pe care le primim prin creşterea economică din trimestrul patru validează principiile pe care am construit bugetul. Am construit un buget robust, realist, atât în privinţa veniturilor, cât şi a cheltuielilor. Avem un buget care prognozează o creştere economică de calitate. Va fi una care să se axeze pe investiţii. Pentru prima oară, în acest an ponderea pe fonduri europene pentru investiţii e de 54 la sută.

Am ajuns la un nivel destul de bun de aproximare a absorbţiei. Prognoza, conform informaţiilor de la Ministerul Fondurilor Europene, este că ar trebui să ajungem la peste 70 la sută. Am încredere că e o resursă foarte importantă pe care trebuie să o valorificăm.

Contează enorm cum fiecare ordonator de credite îşi va executa propriul buget. Contează enorm care va fi execuţia proiectelor şi derularea lor", a mai spus ministrul Finanţelor.