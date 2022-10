Vor ieși românii din iarna anului 2022? Răspunsul lui Marius Tucă / video

„Tu consideri că românii vor mai ieși din iarnă?”, a întrebat jurnalistul Răzvan Dumitrescu.

Marius Tucă a răspuns: „Cu siguranță vom ieși din iarnă, dar să îți spun de ce. Eram în iarna anului 1985 așa, într-un oraș de provincie. Stăteam într-un bloc cu două dormitoare, aveam o singură baie, cu o cadă cât coaja de nucă, cu o singură chiuvetă, la care mergeau patru oameni care trăiau în acea casă. Seara nu aveam apă caldă, era iarnă, nu aveam căldură, nu aveam nimic și stăteam și învățam având lampă cu gaz, lumânări și așa mai departe. Și dormeam îmbrăcat în pijamale, trening. Păi dacă în vremurile alea nu aveam absolut nimic și nu a fost o singură iarnă așa, ci câțiva ani, cred că dacă ne îmbrăcăm în blugi, cum a zis Virgil Popescu, eventual ne punem o cipilică, te uiți la Netflix sau, dacă nu ai curent, asculți radio Ursula pe baterii, supraviețuiești”, a zis Marius Tucă, la DC News, în emisiunea „Ce se întâmplă”.

Răspunsul integral începe la minutul 46:30:

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, are o soluție inedită pentru a nu suferi de frig la iarnă, dacă va fi nevoit să facă economie la energie și gaze.

„Eu în casă stau îmbrăcat în blugi, indiferent de anotimp” a declarat ministrul la Antena 3. Totuși, Virgil Popescu recunoaște că nu i-ar fi bine la 19 grade, limita recomandată de mai multe state europene pentru această iarnă, astfel încât să consume cât mai puțină energie.

Autorităţile din Kazahstan vor acorda României tot sprijinul pentru securizarea aprovizionării cu petrol şi produse derivate, a scris, vineri, pe Facebook, ministrul Energiei, Virgil Popescu, aflat în Kazahstan.



"Alături de Bolat Akchulakov, ministrul Energiei din Republica Kazahstan, din calitatea de co - preşedinţi, am prezidat astăzi lucrările celei de-a 16-a sesiuni a Comisiei Interguvernamentale româno-kazahe. În cadrul sesiunii plenare am semnat documentele prin care am căzut de acord să intensificăm relaţiile bilaterale şi comerciale dintre cele două state, în mai multe domenii esenţiale. Vom colabora în domeniul energiei şi, totodată, am primit asigurări că vom avea parte de tot sprijinul pentru securizarea aprovizionării cu petrol şi produse derivate", a arătat Popescu.



S-a mai discutat şi despre cooperare în energie, domeniul economiei, comerţului şi investiţiilor, transporturilor, agriculturii, protecţiei mediului şi în sectorul financiar.



"Am transmis că ţara noastră doreşte să extindă cooperarea cu Kazahstanul şi să acţioneze pentru consolidarea relaţiilor comerciale, investiţionale şi economice, în special prin încurajarea participării reciproce la investiţii în proiecte comune şi prin organizarea şi atragerea companiilor în forumuri de afaceri din ambele ţări, pentru promovarea climatului economic şi oportunităţi de cooperare", a adăugat oficialul guvernamental.

