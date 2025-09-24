Vor crește taxele pentru companii din ianuarie 2026? Bolojan, răspuns pentru DC News / Ce a spus despre intrarea României în recesiune

Premierul Ilie Bolojan a subliniat că menținerea disciplinei fiscale și a ritmului reformelor este esențială, întrucât există o presiune mare pe investiții. Potrivit acestuia, fondurile din PNRR trebuie consumate până în toamna anului viitor, iar cheltuielile neacoperite de acestea vor trebui susținute din bugetul de stat.

„Ne-ați spus la începutul conferinței ce economii se vor face la anul din pachetele de măsuri deja adoptate, acel 2,5%, care ar coborî deficitul undeva la 6%”, a spus Florin Răvdan, jurnalist DC News TV.

„Dacă păstrăm disciplina fiscală și ținem serios ritmul reformelor, pentru că va fi o presiune foarte mare pe componenta de investiții. Gândiți-vă că avem fondurile din PNRR, care trebuie consumate până în toamna anului viitor, și legat de ele sunt alte cheltuieli care nu sunt asigurate din aceste fonduri, care trebuie puse de la bugetul de stat. Aici este presiune foarte mare și lucrurile sunt foarte clare: trebuie să scădem cheltuielile statului ca să putem asigura continuarea acestor investiții”, a spus premierul Ilie Bolojan.

Vor crește taxele pentru companii de la 1 ianuarie?

Premierul Ilie Bolojan a declarat că Guvernul nu va crește taxele pentru companii, etapa consolidării veniturilor fiind încheiată. Acesta a precizat că prioritatea este reducerea cheltuielilor de funcționare, continuarea reformelor și sprijinirea dezvoltării economiei prin investiții în energie, agricultură, industria alimentară, îngrășăminte chimice și valorificarea gazelor din Marea Neagră.

„Aș dori să vă întreb dacă Guvernul intenționează să crească taxele pentru companii de la 1 ianuarie și dacă sunt semne că România ar putea intra în recesiune”, a spus Florin Răvdan.

„Nu intenționăm să creștem taxe pentru companii. Voi susține că etapa consolidării veniturilor s-a încheiat. Trebuie să ne concentrăm în perioada următoare pe scăderea cheltuielilor de funcționare, pe reforme în toate domeniile unde acest lucru nu a fost făcut și pe măsuri pentru a avea o economie pusă pe baze sănătoase și pentru a duce politici care să ne asigure dezvoltarea - în domeniul energiei, de exemplu, sau în domeniul sectoarelor care țin de procesarea produselor agricole, industria alimentară sau cea care ține de îngrășămintele chimice și de valorificarea potențialului suplimentar al gazului pe care îl vom avea din 2027 prin punerea în exploatare a resurselor din Marea Neagră”, a spus Ilie Bolojan.

Va intra România în recesiune?

Premierul estimează că România nu va intra în recesiune anul viitor, iar reducerea TVA va începe din primele luni ale anului viitor.

„În ceea ce privește recesiunea, aceste măsuri care au fost luate, în mod evident, au avut un efect ușor contracționist, pe fondul scăderii creșterii economice în țările europene. Noi suntem într-o plasă care uneori ne ajută, atunci când este cazul, pentru că suntem interconectați în economia europeană sau încetinește și dezvoltarea noastră economică pentru că cea mai mare parte din exporturile românești sunt legate de ceea ce se întâmplă în țările europene.

Estimez că nu ar trebui să avem o recesiune anul următor. Creșterea de TVA trebuie să se încetinească și să înceapă, din primele luni ale anului viitor, scăderea TVA-ului”, a spus premierul Ilie Bolojan.

Video: