Voiculescu, despre moțiune: Ați început să o scrieți înainte de a fi ministru

Ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, spune, despre moțiunea care a fost citită, luni, în Parlament, împotriva sa, că „a fost scrisă, probabil, înainte ca el să fie ministru” și apoi s-a așteptat momentul potrivit. „V-ați bătut joc de munca mea”, acuză Voiculescu.

Voiculescu spune că i se cere să își asume răspunderea pentru dezastrul de la Institutul Național Matei Balș, deși era de câteva zile ministru în momentul tragediei.

„Mi se cere să îmi asum răspunderea pentru ceea ce s-a întâmplat într-un spital COVID condus aproape 30 de ani de colegul dvs, de colegul celor care au inițiat această moțiune, de domnul doctor Adrian Streinu-Cercel, într-un oraș condus în ultimii 12 ani de zile de colegii dvs, domnul Oprescu, doamna Firea. Aceștia sunt oamenii, toți din PSD care au avut tupeul azi să vorbească despre asumare”, spune Voiculescu.

Ministrul Sănătății le-a spus celor din PSD că probabil au început să scrie moțiunea înainte ca el să fie numit în funcție, apoi s-a așteptat momentul oportun.

„Ați început probabil să scrieți moțiunea la adresa mea înainte de a fi ministru. Ați așteptat să apară o tragedie ca să puneți în seama mea tot dezastrul lăsat în urmă de voi. N-o să meargă. (...) Am găsit sistemul de sănătate din România mult mai rău decât l-am lăsat. V-ați bătut joc de aproape tot ce am lăsat în 2016 și era un început. Repet. V-ați bătut joc de aproape tot ce am făcut în 2016 (...). V-ați bătut joc de munca mea”, a mai spus Voiculescu, potrivit Mediafax.