Vladimir Putin și Alexandr Lukașenko au schiat împreună pe o pârtie din Rusia

Alexandr Lukașenko a lăsat grijile de acasă declanșate în urmă cu aproape un an, prin amplele proteste de stradă în care este acuzat de fraudarea alegerilor, și a mers Rusia la invitația lui Vladimir Putin. Împreună au mers la schi pe pârtia Krasnaia Poliana și apoi au plecat la o plimbare cu snowmobilul. Kremlinul nu a dat niciun comunicat de presă cu privire la această vizită.

Vladimir Putin l-a sprijinit pe Alexandr Lukașenko și l-a apărat în fața Uniunii Europene pe care a acuzat-o că vrea să destabilizeze Belarusul.

WATCH: Russian President Vladimir Putin and his Belarusian counterpart Alexander Lukashenko ski together pic.twitter.com/afWnfkhnRx