Vladimir Putin își pune cele mai mari speranțe în "Puterea Siberiei 2": "Va fi benefică pentru ambele părți" 

Declarațiile lui Putin au venit după o săptămână de vizite externe și interne - de la discuțiile avute în China până la întâlnirile din portul Vladivostok, zonă strategică pentru comerțul rusesc cu Asia. În Samara, el a reiterat ideea că Rusia are o tradiție de zeci de ani în domeniul spațial, dar că această reputație trebuie consolidată prin investiții continue și prin modernizarea capacităților de producție.

„Este important să reînnoim constant capacitățile de producție pentru motoarele de rachetă. Nu trebuie să acoperim doar nevoile noastre actuale și viitoare, ci și să participăm activ pe piețele internaționale, ca un competitor de succes”, a spus Putin, potrivit agențiilor de presă ruse.

Industria aerospațială între tradiție și presiunea sancțiunilor

Rusia s-a aflat printre pionierii explorării spațiale, începând cu lansarea primului satelit artificial, Sputnik, în 1957, și trimiterea primului om în spațiu, Iuri Gagarin, în 1961. Motoarele dezvoltate în perioada sovietică au fost considerate mult timp un reper la nivel mondial, unele dintre ele fiind utilizate chiar și de NASA pentru lansările comerciale.

În prezent însă, industria se confruntă cu provocări majore: accesul limitat la tehnologii occidentale din cauza sancțiunilor, necesitatea de a găsi noi piețe și competiția acerbă din partea companiilor private americane, precum SpaceX. Declarațiile lui Putin de la Samara se înscriu în această logică, fiind o încercare de a arăta că Rusia caută soluții pentru a-și menține statutul de putere spațială.

„În condițiile restricțiilor din cauza sancțiunilor, am reușit într-un timp scurt să dezvoltăm o serie de motoare inovatoare pentru sectorul energetic. Acestea sunt utilizate deja în mod activ, inclusiv în infrastructura de transport al gazului”, a spus Putin, încercând să arate că tehnologia rusească rămâne capabilă să se reinventeze chiar și în izolare.

Energia, temă centrală în discursul lui Putin

O parte importantă din mesajul său a vizat domeniul energetic, în special exporturile de gaze. Putin a numit acest subiect „extrem de important” pentru economia rusă și a făcut referire directă la proiectul conductei „Puterea Siberiei 2”.

Conducta, aflată în discuții avansate cu China, ar urma să transporte anual zeci de miliarde de metri cubi de gaz rusesc către piața chineză, în condițiile în care Uniunea Europeană încearcă să reducă masiv importurile din Rusia. „Conducta va fi benefică pentru ambele părți. Este un proiect discutat de ani de zile, dar care acum a devenit mai urgent”, a spus Putin.

Pentru Kremlin, proiectul „Puterea Siberiei 2” reprezintă o modalitate de a compensa pierderea pieței europene, care înainte de 2022 era principalul client al Gazprom. China, pe de altă parte, are nevoie de diversificarea surselor energetice pentru a susține ritmul economic, ceea ce face ca negocierile să fie sensibile și importante pentru ambele state.

Aviația și motorul PD-26

Pe lângă sectorul spațial și energetic, Putin a vorbit și despre programul de aviație, menționând motorul PD-26. Potrivit liderului rus, acesta ar putea fi folosit atât pentru modernizarea avioanelor de transport militar, cât și pentru dezvoltarea unei noi generații de aeronave civile de mari dimensiuni.

„Acest proiect va permite modernizarea nu doar a flotei de transport militar, ci deschide și perspective pentru construcția unor avioane civile cu fuselaj larg, care să poată concura pe piețele internaționale”, a spus Putin.

