Data publicării:

EXCLUSIV  Vlad Cubreacov: În România, limba română nu este suficient de protejată în toate formele ei

Autor: Alexandra Firescu | Categorie: Stiri

La cea de-a treia ediție a dezbaterii „România în Diaspora”, organizată în cadrul proiectului „Limba noastră, povestea noastră”, cercetătorul științific Vlad Cubreacov, de la Centrul European de Studii în Probleme Etnice al Academiei Române, a atras atenția asupra lipsei unui cadru legislativ coerent care să protejeze și să promoveze limba română în toate formele sale. În opinia sa, România rămâne în urmă față de statele vecine, unde limbile naționale beneficiază de statut de „limbă de stat” și de o protecție mai puternică.

Dezbaterea a adus în prim-plan provocările cu care se confruntă copiii românilor din diaspora în păstrarea identității lingvistice. În lipsa unor repere educaționale clare, cursurile de Limbă, Cultură și Civilizație Românească (LCCR), școlile de duminică și activitățile comunităților joacă un rol crucial. Totuși, multe dintre aceste inițiative nu sunt suficient promovate, iar numeroase familii nu știu de existența lor sau nu conștientizează impactul asupra formării copiilor.

 

Lipsa unei legi a limbii române, principală vulnerabilitate

„România nu are o lege a limbii române”, a afirmat acesta, subliniind că, potrivit Constituției, limba română are statut de limbă oficială, dar nu și de „limbă de stat”, ceea ce îi diminuează gradul de protecție.

„Trebuie să analizăm puțin peisajul legislativ din România și să înțelegem dacă limba română are un rol, un statut și funcții adecvate unei limbi de stat. Ceea ce observăm este că, potrivit articolului 13 din Constituția României, în România, limba oficială este limba română. Deci, România are doar o limbă oficială. Iar potrivit unei clasificări internaționale și definițiilor unei agenții a Organizației Națiunilor Unite, anume UNESCO, există o diferență conceptuală netă între o limbă de stat și o limbă oficială.

Aruncând o privire în jurul nostru, pentru a vedea cum se raportează alte state și națiuni la propriile limbi naționale, ce statut, rol și funcții oficiale le conferă prin legislație și ce grad de protecție le acordă în practică, vom observa că România face notă distinctă. De exemplu, Ucraina, Ungaria, Republica Moldova, Serbia, au limbi de stat. Singurul nostru vecin care nu are o limba de stat este Bulgaria”, declară acesta.

Diferența dintre „limbă oficială” și „limbă de stat”

Vlad Cubreacov a subliniat că, potrivit Constituției, limba română are statut de limbă oficială, dar nu de limbă de stat, ceea ce diminuează gradul de protecție.

„Părerea mea este că în România, limba română nu este suficient de protejată în toate formele ei. Nu vorbim despre limba română completă. Chiar dacă spuneam că în Republica Moldova ea este limba de stat, deci mai mult decât oficială, ea este limba oficială, de exemplu, în provincia autonomă Voivodina, din Serbia. Ea este limba oficială a Uniunii Europene, una din cele 24 de limbi oficiale. De asemenea, are un statut special de limba liturgică, una din 5 la Sfântul Munte Athos. Ea a fost altădată limba oficială a Comisiei Internaționale a Dunării. A fost și limba oficială a Uniunii Latine, care iată și-a suspendat activitatea. Dar în prezent, în România, din păcate, din cauza faptului că limba națională, limba română, nu are statut de limba de stat, ci doar de limba oficială, nu avem o lege în materie. Toate statele vecine, cu excepția Bulgariei, au legi organice în această materie”, punctează Vlad Cubreacov.

El a avertizat că, în lipsa unor măsuri legislative, limba română riscă să piardă teren, mai ales în contextul migrației economice tot mai intense, care poate transforma România într-o națiune „preponderent diasporeană”.

„Conceptul de limba oficială se referă mai degrabă la funcționalitatea unei limbi, pe când conceptul de limba de stat se referă la obligativitatea acestei limbi pentru toți cetățenii, pentru toate instituțiile și la gradul de protecție pe care un stat sau altul îl acordă respectivei limbi de stat. Aceste lucruri trebuie precizate, pentru că, într-adevăr, în actualele condiții ale migrației economice, în special tot mai intense, națiunea română riscă să ajungă una preponderent diasporeană, ceea ce nu s-a mai întâmplat în istoria noastră multiseculară. De aceea trebuie să vedem ce instrumente juridice putem utiliza pentru a proteja limba română în afară, pentru a asigura buna ei cunoaștere și stăpânire și utilizarea ca limbă vie a comunităților de români și să nu lăsăm aceste obligații doar la latitudinea familiilor și a comunităților”, explică acesta.

Biserica, sprijin constant pentru identitatea lingvistică

Un alt punct esențial ridicat de Vlad Cubreacov a fost rolul Bisericii Ortodoxe Române în păstrarea limbii.

„A vorbit părintele Gabor Codrea din Italia, de la Verona, despre rolul pe care biserica îl are și aici, trebuie să recunoaștem, patriarhia română joacă un rol esențial. Este, practic, singura instituție națională autonomă în raport cu statul, care s-a achitat exemplar de obligațiile care îi revin pe plan identitar. Sunt patru mitropolii românești externe în lume, practic pe toate continentele, avem 14 episcopii românești externe și peste 1700 de parohii și mănăstiri, adică comunități, forme asociative românești, în care limba română este vie, funcționează, pulsează și, în felul acesta, românii de toate vârstele, pentru că biserica se adresează tuturor categoriilor, utilizează, în continuare, limba română.

Când ne referim la limba română, ca una dintre limbile oficiale și de stat din această parte a Europei, trebuie să încercăm să definim ce este limba română sub aspect juridic sau, cel puțin, în interpretarea pe care legiuitorul român i-a dat-o de-a lungul timpului. Vedem că legislația actuală, mai ales în ceea ce privește Institutul Limbii Române și funcția pe care, extraordinar de importantă, pe care acesta o are de îndeplinit peste hotare, vizează doar forma literară a limbii noastre. Deci nu este vorba în legislația română despre limba română completă în toate formele ei”, mai dezvăluie Vlad Cubreacov.

Limba română, incomplet protejată

Acesta a atras atenția că legislația actuală din România vizează în special forma literară a limbii, ignorând alte dimensiuni esențiale, precum limbajul mimico-gestual:

„Puțină lume cunoaște că cele peste zece mii de persoane din Republica Moldova utilizatoare ale limbajului mimico-gestual, deci persoane surde și hipoacuzice, folosesc o altă limbă decât persoanele surde și hipoacuzice din România. Deci sunt etnici români care nu vorbesc limba în forma ei literară cu care ne-am obișnuit, recurg la sistemul semnelor care este protejat și în România și în Republica Moldova, dar ei aparțin unor familii mimico-gestuale sau lingvistice mimico-gestuale diverse.

În România vorbim de apartenența la familia franceză, pe când în Republica Moldova și în Ucraina, pentru că și acolo avem o comunitate românească importantă, ne referim la familia linguistică mimico-gestuală rusă. Deci, o persoană hipoacuzică din România și din Republica Moldova sau Ucraina nu se pot înțelege între ei. Ce face statul român și legiuitorul nostru pentru a unifica limba română mimico-gestuală? Este o întrebare legitimă care se ridică în fața noastră”.

Video  

Youtube video image

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
România poate împrumuta până la 16,8 miliarde de euro prin SAFE. Până când se depune Planul Național de Investiții în Apărare
09 sep 2025, 20:18
Ce se va întâmpla cu sprijinul militar francez pentru Ucraina după căderea guvernului. Decizia Franței
09 sep 2025, 20:21
Prințul Harry face istorie cu o donație impresionantă pentru tineri
09 sep 2025, 20:06
MAE, precizări pentru românii care vor să meargă în Nepal
09 sep 2025, 19:24
La ce trebuie să fii atent când comanzi un burger? Sfatul celebrului bucătar Gordon Ramsay
09 sep 2025, 19:41
Tensiuni la granițele NATO: Polonia anunță reținerea unui agent belarus cu sprijin internațional
09 sep 2025, 18:54
ParintiSiPitici.ro
Sporește confuzia înaintea începutului de an școlar. „Mai bine țineți copiii acasă”, mesajul primit de mai mulți părinți. Marius Nistor: „Atragem atenția Guvernului Bolojan că școala nu va începe!”
07 sep 2025, 11:34
Guvernul Bolojan, între presiunea socială și nevoia de reforme. Tache, Ciuvică și Chirieac, analiză la Miercurea Neagră
09 sep 2025, 18:51
Meloni respinge criticile referitoare la weekendul petrecut cu fiica sa la New York. Ce a declarat
09 sep 2025, 18:48
Revolta Generației Z: Tinerii nepalezi au folosit TikTok și Viber pentru a schimba guvernul
09 sep 2025, 18:39
Fostul adjunct SIS din Republica Moldova, reținut de DIICOT pentru trădare — surse
09 sep 2025, 18:04
Cauza reală a morții lui Ștefan cel Mare. Prof. univ. dr. Vasile Astărăstoae, detalii despre ultimele clipe de viață ale domnitorului / video
09 sep 2025, 20:24
Ce este mai avantajos: Un bonus fără depunere sau un bonus cu depunere minimă?
09 sep 2025, 17:26
Un dentist explică de ce nu ar trebui să bei niciodată apă minerală
09 sep 2025, 16:59
Ce să mănânci toamna aceasta pentru un abdomen plat. Bilic: Nu e nevoie de cură de slăbire!
09 sep 2025, 20:00
RetuRO extinde în Sectorul 2 proiectul-pilot pentru promovarea educației ecologice și a solidarității urbane
09 sep 2025, 16:58
Ce discută angajații ANPC, după anunțul lui Bolojan privind reducerea personalului cu 20%
09 sep 2025, 18:15
Prof. Mariana Badea, avertisment în legătură cu cei care scriu „cf”, „cmf” sau vorbesc în romgleză / video
09 sep 2025, 18:56
Mișcarea „Blocăm totul” testează limitele lui Macron, pe 10 septembrie. Analistul Ștefan Popescu face radiografia situației din Franța
09 sep 2025, 17:51
Explozii puternice în Doha, capitala Qatarului. Update: 5 membri Hamas, lichidați de Israel / video
09 sep 2025, 16:28
Interzicerea vânzării de mașini pe benzină și motorină din 2035. Merz, apel către Ursula von der Leyen
09 sep 2025, 16:11
Mai multe capete de porc inscripționate cu numele lui Macron au fost lăsate în fața a nouă moschei din Paris
09 sep 2025, 16:29
ANPDCA: Certificatele de handicap deja emise, cu termen de valabilitate permanent, rămân valabile 
09 sep 2025, 15:58
UE: Măsuri pentru reducerea risipei alimentare și a deșeurilor textile generate de sectorul de fast fashion 
09 sep 2025, 15:49
Polonia închide granița cu Belarus din cauza exercițiilor Zapad-2025
09 sep 2025, 15:54
Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare
09 sep 2025, 15:44
Blackout în Berlin. Pană de curent masivă
09 sep 2025, 15:15
„Blocați Totul": Mișcarea de protest care adâncește problemele politice ale lui Macron
09 sep 2025, 15:56
Ies noi detalii la iveală despre profesoara care s-a sinucis împreună cu copilul de 7 ani. Război îngrozitor cu tatăl copilului, polițist
09 sep 2025, 15:07
Accesul la servicii medicale pe timp de criză – dialog cu Dr. Dorian Schwartz
09 sep 2025, 14:18
Racheta rusă care a distrus parțial sediul guvernului ucrainean conținea și componente americane 
09 sep 2025, 14:12
Mai multe femei dintr-un bloc, spionate de un bărbat prin gaura cheii. Ce au făcut victimele
09 sep 2025, 15:19
Procesul pentru tentativa de asasinat asupra lui Trump a început: Suspectul a ales să se apere singur. Mesajul transmis juraților
09 sep 2025, 14:56
Atenție la ce cumperi online! Poți fi amendat drastic pentru import de marfă contrafăcută
09 sep 2025, 13:48
Minoră de 13 ani, exploatată sexual de propria familie. Două persoane au fost arestate
09 sep 2025, 13:21
DNA face percheziții la ELCEN. Directorul general și directorul comercial, printre vizați / Update
09 sep 2025, 12:26
Profesori în stradă, în prima zi de cursuri. Ce fel de școală mai începe în România anului 2025? Prof. Claudia Chiru, la Părinți Prezenți / VIDEO
09 sep 2025, 12:24
Haos în Nepal: Premier demisionar, case incendiate și miniștri evacuați cu elicopterul. Ce a stârnit furia
09 sep 2025, 13:38
Un șofer rupe barierele de la trecerea cu calea ferată și intră în alte două mașini - VIDEO
09 sep 2025, 12:43
O profesoară și copilul său de șapte ani, găsiți fără viață în propriul apartament
09 sep 2025, 12:04
Crăciunul mai devreme. Șeful statului spune că sărbătoarea vine cu bucurie, comerț, activitate, cultură și cântece
09 sep 2025, 11:28
Bogdan Chirieac atrage atenția asupra unui scenariu de coșmar pentru România, în contextul prinderii fostului șef din SIS în țara noastră
09 sep 2025, 14:52
iMapp Bucharest, 10 ani de spectacol vizual, în parteneriat cu faimosul raliu internațional Gumball 3000 și emblematicul eveniment Food Truck Festival
09 sep 2025, 11:09
Caz revoltător în Sibiu: Copil găsit legat în casă de tatăl lui. Motivul incredibil / Update
09 sep 2025, 11:04
Un gândac usucă mii de hectare de păduri, în România, fără a se putea interveni din cauza birocrației. Este vid legislativ
09 sep 2025, 11:22
Prințul William se confruntă cu „emoții complexe” la întoarcerea lui Harry în Marea Britanie
09 sep 2025, 11:37
DC Conducem - Cine răspunde la accidentele cu trotinete din România
09 sep 2025, 10:24
Tragedie în Galați: Un polițist de 20 de ani a lovit o căruță, o persoană a murit, iar trei sunt grav rănite
09 sep 2025, 11:00
Noi precizări privind programul RABLA. Când va fi lansat și ce modificări pregătește ministerul pentru anul 2026
09 sep 2025, 11:09
”Rețea de spionaj în Europa”. Noi informații despre gruparea din care face parte Alexandru Bălan, prins în România
09 sep 2025, 10:40
Flotila Gretei Thunberg cu ajutoare pentru Gaza ar fi fost atacată de o dronă. Autoritățile tunisiene neagă acuzațiile și au început ancheta
09 sep 2025, 10:15
Semnătura lui Trump pe o scrisoare cu detalii obscene pentru Epstein, publicată de democrați - FOTO
09 sep 2025, 10:00
Cele mai noi știri
acum un minut
Ministrul suedez al sănătății a leșinat în timpul conferinței de presă: „Se poate întâmpla...”
acum 14 minute
Vlad Cubreacov: În România, limba română nu este suficient de protejată în toate formele ei
acum 15 minute
Horoscop 10 septembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
acum 24 de minute
Anca Todoni merge mai departe la San Sebastian. Optimile WTA 125 o așteaptă
acum 34 de minute
Cauza reală a morții lui Ștefan cel Mare. Prof. univ. dr. Vasile Astărăstoae, detalii despre ultimele clipe de viață ale domnitorului / video
acum 37 de minute
Ce se va întâmpla cu sprijinul militar francez pentru Ucraina după căderea guvernului. Decizia Franței
acum 40 de minute
România poate împrumuta până la 16,8 miliarde de euro prin SAFE. Până când se depune Planul Național de Investiții în Apărare
acum 52 de minute
Prințul Harry face istorie cu o donație impresionantă pentru tineri
Cele mai citite știri
pe 8 Septembrie 2025
Ryanair, aterizare de urgență. ”A fost groaznic, era sânge peste tot, oamenii țipau și plângeau” descrie un martor scenele din avion
pe 8 Septembrie 2025
Viktor Orban vorbește de împărțirea în trei a Ucrainei: Soarta pare a fi pecetluită
pe 8 Septembrie 2025
Horoscop 2026. Cele două zodii care vor avea un an de neuitat!
pe 8 Septembrie 2025
Pământ din Dobrogea, exportat în Spania. Agenția de Mediu Constanța, aviz ilegal pentru o exploatare care a înghițit zeci de hectare
pe 8 Septembrie 2025
Scenariu de coșmar la Strasbourg. Rareș Bogdan, avertisment din PE: Miza este enormă
foto pexels Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel