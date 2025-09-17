Data actualizării: | Data publicării:

Vizita lui Donald Trump în Marea Britanie, în imagini. Discuții „intime” cu William și Kate - GALERIE FOTO

 Sursa foto: Agerpres
Sursa foto: Agerpres

Președintele american Donald Trump și soția sa, Melania, se află într-o vizită oficială în Marea Britanie.

Președintele american Donald Trump și soția sa, Melania Trump, se află într-o vizită oficială în Marea Britanie, prima dată când un președinte american în funcție vine de două ori într-o vizită de stat. El și soția sa au fost primiți, în timpul primului mandat prezidențial, de Regina Elisabeta a II-a, în anul 2019.

Donald și Melania Trump, primiți cu fast de cuplul regal britanic

Cuplul prezidențial a început ziua la Castelul Windsor, cei doi fiind întâmpinați de Regele Charles al III-lea și Regina Camilla, precum și de Prințul și Prințesa de Wales.

Cei doi au fost întâmpinați cu o ceremonie impresionantă: procesiune cu calești regale, gardă de onoare militară și intonarea imnurilor naționale ale Marii Britanii și SUA - considerată cea mai grandioasă ceremonie de bun-venit pentru o vizită de stat din istoria recentă. Carul regal irlandez i-a purtat pe Trump și pe Rege, iar Regina și Prima Doamnă au călătorit împreună în carul scoțian, potrivit BBC

La sosirea în Grădina Castelului Windsor, Prințul William și Prințesa Kate au avut un moment de conversație intimă cu cuplul prezidențial înainte de începerea ceremoniei oficiale.

 

Potrivit unor cititori pe buze, Trump l-a salutat pe William într-un mod prietenos, lovindu-l ușor pe braț: „Hello, my friend, how are ya?” („Bună, prietene, ce faci?”) și i-a adresat un compliment Prințesei Kate: „Hello, beautiful, so beautiful” („Bună, frumoasă, foarte frumoasă”). Conversația a continuat cu discuții despre copiii lor, iar Kate a glumit referitor la interacțiunile anterioare cu Trump: „He has missed our little chats” („I-au lipsit discuțiile noastre mărunte”). Președintele a adăugat: „We have lots to catch up with, and there’s been lots of changes” („Avem multe de recuperat, au fost multe schimbări”), menținând un ton jovial și familiar pe tot parcursul conversației, potrivit The Mirror.

Pe parcursul zilei, cuplurile au inspectat garda de onoare și au asistat la spectacolul militar Beating the Retreat, acompaniat de 200 de muzicieni din Regatul Unit și SUA. De asemenea, echipa acrobatică Red Arrows a realizat o paradă aeriană, în timp ce condițiile meteorologice au împiedicat zborul avioanelor F-35.

După încheierea ceremoniei, Trump și Melania au participat la o expoziție privată în Green Drawing Room din Castel, unde au vizionat artefacte istorice și lucrări de artă legate de relațiile SUA-Regatul Unit, inclusiv hărți istorice și acuarele originale de Mark Catesby. Președintele SUA a arătat un interes special pentru colecțiile legate de istoria americană și legăturile istorice cu monarhia britanică.

Mai târziu, cuplul prezidențial a vizitat Capela Sfântul Gheorghe pentru a depune o coroană de flori la mormântul Reginei Elisabeta a II-a, într-un moment solemn, asistat de un cor care a interpretat prima parte a lucrării din Gloria de Vivaldi. Printre cei care l-au însoțit pe președinte s-au numărat membri ai administrației sale, inclusiv Marco Rubio și Stephen Miller.

 

Meniu rafinat. Cuplul prezidențial înnoptează la Castelul Windsor

 

În cadrul vizitei au avut loc și schimburi de cadouri simbolice.

În prima zi a vizitei sale în Marea Britanie, Trump participă la un dineu de stat organizat în St George’s Hall (Sala Sfântului Gheorghe), unde atât Regele Charles, cât și președintele american rostesc discursuri.

Cei 160 de oaspeți, invitați în funcție de legăturile lor culturale, diplomatice sau economice cu SUA, vor savura un meniu rafinat, redactat în franceză, pregătit de bucătarii regali și servit pe veselă și tacâmuri istorice, de valoare inestimabilă.

Dineul de stat oferit fostului președinte Barack Obama în 2011 a avut o notă de strălucire hollywoodiană, lista invitaților incluzându-i pe actorul Tom Hanks, actrița Helena Bonham Carter și regizorul Tim Burton.

În schimb, cina organizată pentru ultima vizită de stat a lui Trump în 2019 a fost axată mai mult pe afaceri și comerț decât pe divertisment, potrivit The Independent.

Regele și Regina vor fi în fruntea membrilor Familiei Regale; Prințul de Wales este așteptat să fie prezent, iar Prințesa de Wales ar putea participa, deși prezența ei nu a fost încă confirmată, împreună cu alți membri ai familiei Windsor.

Monarhul va fi așezat lângă Donald Trump, la mijlocul mesei, iar Melania și Regina vor ocupa locuri direct în fața lor, pe cealaltă parte a mesei.

Cuplul prezidențial va rămâne peste noapte la Castelul Windsor, cea mai veche și mai mare reședință regală locuită din lume, aflată în folosința monarhilor britanici de aproape un mileniu.

Pe parcursul zilei, la Londra, mii de protestatari au ieșit în stradă, organizând manifestații împotriva vizitei lui Trump, în timp ce alți și-au arătat sprijinul față de președinte.

Trump își va continua vizita joi, 18 septembrie, la reședința oficială de la Chequers, unde va fi primit cu onoruri militare de o gardă de la baza aeriană RAF Halton și acompaniat de muzica tradițională a cimpoaielor, înainte de întâlnirea cu prim-ministrul Keir Starmer și soția sa, Lady Victoria.

Vizita lui Donald Trump în Marea Britanie, în imagini. Discuții „intime" cu William și Kate - GALERIE FOTO
17 sep 2025, 22:09
