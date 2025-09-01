Vitamina D, secretul tinereții fără bătrânețe? Un studiu revoluționar ar putea schimba totul

Suplimentele cu vitamina D ar putea păcăli timpul. Cercetările arată că vitamina soarelui protejează structuri-cheie ale celulelor care influențează îmbătrânirea. Află în continuare dacă putem rămâne mai sănătoși mai mult timp cu o doză zilnică de vitamina D.

Un studiu realizat de Universitatea Augusta din SUA indică faptul că administrarea zilnică a 2000 UI de vitamina D ar putea proteja telomerii, micile capace de protecție ale cromozomilor, asociate cu îmbătrânirea celulară și riscul de boli grave.

Descoperirea stârnește speranțe că vitamina D ar putea contribui la menținerea sănătății pe termen lung, conform Reuters.

Vitamina D, dincolo de sănătatea oaselor

Telomerii se află la capătul fiecărui cromozom și se scurtează de fiecare dată când o celulă se divide. Când devin prea scurți, celulele nu mai pot supraviețui, iar scurtarea accelerată a acestora a fost asociată cu boli precum cancerul, bolile cardiovasculare și osteoartrita. Factorii de stres, fumatul și procesele inflamatorii contribuie la deteriorarea telomerilor.

Vitamina D joacă un rol esențial în absorbția calciului și menținerea oaselor puternice, în special la copii, adolescenți și persoane cu pielea închisă la culoare sau expunere limitată la soare. Cercetările indică și efecte asupra sistemului imunitar, reducând riscul infecțiilor respiratorii și, posibil, al bolilor autoimune, cum ar fi lupusul sau scleroza multiplă.

Efectele antiinflamatorii ale vitaminei D ar putea explica rolul său protector asupra telomerilor.



Rezultatele studiului

Studiul realizat pe 1031 de participanți cu vârsta medie de 65 de ani a durat cinci ani. Jumătate dintre participanți au primit 2000 UI de vitamina D zilnic, iar cealaltă jumătate placebo. La final, grupul cu vitamina D a prezentat o conservare a telomerilor cu 140 de perechi de baze, comparativ cu grupul placebo. În context, telomerii se scurtează natural cu aproximativ 460 de perechi de baze pe deceniu, ceea ce sugerează un efect protector semnificativ.

Cercetătorii avertizează că telomerii prea lungi pot crește riscul unor boli, iar doza optimă de vitamina D rămâne necunoscută. Studiul a folosit 2 000 UI pe zi, mult peste recomandările curente de 600-800 UI, dar cercetări anterioare sugerează beneficii chiar și la doze mai mici. Eficiența suplimentării depinde de nivelurile inițiale de vitamina D, nutriția generală și interacțiunea cu alți nutrienți.

Deși rezultatele sunt promițătoare, specialiștii recomandă prudenta. Strategiile solide pentru o îmbătrânire sănătoasă includ dietă echilibrată, exerciții fizice, somn de calitate, abstinența de la fumat și gestionarea stresului. Suplimentele cu vitamina D rămân utile pentru cei cu deficit sau pentru sănătatea oaselor, iar cercetările viitoare ar putea clarifica mai bine rolul acestei vitamine în încetinirea îmbătrânirii.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News